Ausstieg aus dem Stahlgeschäft ist nicht vorgesehen

Trotz der verbliebenen Unsicherheiten bewertete Konzernchef Heinrich Hiesinger den erzielten Kompromiss positiv. „Mit dem heute erzielten Ergebnis haben wir eine wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, unsere strategische Zielsetzung zu erreichen und gleichzeitig den Interessen unserer Beschäftigten gerecht zu werden“, sagte er. „Die Einigung gibt uns die Möglichkeit, die für das Joint Venture angekündigten wirtschaftlichen Vorteile und Synergien zu erzielen.“

Die sollen zwischen 400 und 600 Millionen Euro pro Jahr liegen, wenn die Fusion zu Europas zweitgrößtem Stahlkonzern nach Weltmarktführer Arcelor Mittal mit einem Umsatz von rund 15 Milliarden Euro und 48.000 Mitarbeitern abgeschlossen ist. Das dürfte Anfang 2019 der Fall sein. Denn der Vollzug der Fusion wird sich vermutlich auch wegen der Überprüfung der Kartellbehörden bis Ende kommenden Jahres hinziehen.

So strikt die Regelung über die Job- und Standortsicherung auf den ersten Blick ausschaut, sie gibt dem Management genügend Luft, weitere Einsparungen zu erzielen und die Produktivität der Werke zu erhöhen, um die angepeilten Synergieeffekte zu erzielen. So ist eine Anpassung einzelner Anlagen und Aggregate weiter möglich. Für die Betriebsteile in Bochum, Eichen und Hüttenheim ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung Ende 2020 vereinbart. Dann soll festgestellt werden, ob die Produktion dort noch fortgesetzt wird.

Allerdings dürfte eine komplette Schließung der Standorte nach Unterzeichnung des beschlossenen Tarifvertrages schwierig werden – schließlich hat sich der Konzern zur Sicherung der Beschäftigung auch in diesen Werken verpflichtet. Zudem sicherte der Ruhrkonzern zu, mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr in alle Standorte zu investieren.

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl

Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl.

Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl.

Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl.

Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet.

Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren.

Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl.

Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016.

Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl.

Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

Sollte sich das Stahlgeschäft in den kommenden Jahren überaus positiv entwickeln, ist für Thyssen-Krupp sogar ein Börsengang des Joint Ventures möglich – auch das würde der Tarifvertrag erlauben. Dafür dürfte sogar der Anteil des Konzerns binnen der Haltefrist von sechs Jahren auf 25,05 Prozent sinken. Zusammen mit einem gleich hohen Anteil von Tata ergäbe das immer noch eine knappe Mehrheit von 50,1 Prozent. Ein Verkauf an Dritte, wie beispielsweise Private-Equity-Gesellschaften ist allerdings in dem Zeitraum nicht möglich, versicherte Burkhard. Erst ab 2024 darf der Konzern dann frei entscheiden, was er mit seinem Anteil am Stahl-Joint-Venture künftig vorhat.

Ein kompletter Ausstieg von Thyssen-Krupp aus dem Stahlgeschäft sei damit zwar theoretisch möglich, sagte Burkhard - es sei aber nicht das erklärte Ziel des Konzerns. Die Option eines Börsengangs dürfte vor allem den Anteilseignern rund um den aktivistischen Investor Cevian entgegenkommen, die zuletzt starke Kritik an der mangelhaften Wertsteigerung des Konzerns geäußert hatten.

Konzernchef Hiesinger will den Konzern auf das weniger konjunkturanfällige Geschäft mit Aufzügen, Autoteilen, Anlagen und U-Booten ausrichten. Thyssen-Krupp beschäftigt in der Stahlsparte knapp 28.000 Mitarbeiter, die Mehrzahl davon in Nordrhein-Westfalen.