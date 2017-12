Bis Herbst 2026 dürfen keine Werke komplett geschlossen werden. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Forderungen waren hoch, die verbalen Angriffe heftig, die Verhandlungen hart – am Ende sprang doch ein Kompromiss heraus, der für beide Seiten tragfähig ist: Am Donnerstagabend einigten sich Management und Belegschaftsvertreter nach heftigem Ringen über die Bedingungen, die eine Fusion der Stahlsparten von Thyssen-Krupp und Tata mit Zustimmung der Belegschaft möglich machen soll.

Entscheidend aus Sicht der Arbeitnehmervertreter dürfte gewesen sein, dass sich der Vorstand des Konzerns zu einer weitreichenden Standort- und Jobsicherung bewegen ließ: Bis Herbst 2026 dürfen keine Werke komplett geschlossen werden. Der bereits angekündigte Abbau von 2000 Stellen auf Seiten von Thyssen-Krupp soll sozialverträglich erfolgen.

Der Konzern sicherte gleichzeitig zu, mindestens sechs Jahre an der neuen Stahltochter beteiligt zu bleiben. Damit kam der Vorstand seinen Beschäftigten weit entgegen. Die erzielten Ergebnisse werden in einem Tarifvertrag festgehalten, über den die gut 20.000 Mitglieder der IG Metall in den Thyssen-Krupp-Werken ab Mitte Januar abstimmen sollen. Da die Gewerkschaftsspitze die Annahme der Einigung empfiehlt, gilt eine Zustimmung als sicher.

Nicht durchsetzen konnte sich die Gewerkschaft mit ihrer Kritik am geplanten Sitz des Joint Ventures in den Niederlanden. Dafür ist in dem Tarifvertrag neben dem Erhalt der Mitbestimmung in Deutschland vorgesehen, dass ein „Employee Executive Committee“ gegründet wird, in dem Vertreter der Arbeitnehmer und des Vorstands des Joint Ventures drei Mal im Jahr über strategische Fragen beraten sollen. Zudem werden die Arbeitnehmervertreter der Stahltochter weiter dem Konzernbetriebsrat mit allen Rechten angehören.

Fusion mit Tata Steel zieht sich hin

Noch unter Vorbehalt steht die Zustimmung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu den Fusionsplänen. Zwei wirtschaftliche Gutachten müssen bestätigen, dass das Joint Venture tragfähig ist. Die Entscheidung darüber wird Anfang 2018 im Aufsichtsrat fallen. „Der Tarifvertrag wird die Beschäftigten schützen, falls es zu einem Joint Venture kommt, egal ob wir dann zustimmen oder nicht“, sagte der stellvertretende Aufsichtsratschef von Thyssen-Krupp Steel Europe, Detlef Wetzel dem Handelsblatt. „Ob wir zustimmen werden, hängt einzig davon ab, ob die wirtschaftliche Tragfähigkeit belegt werden kann.“

Das sind die Sparten von Thyssen-Krupp Steel Europe – Der Fusionskandidat Thyssen-Krupp will die Stahlsparte in ein Joint Venture mit Tata Steel auslagern. In der europäischen Stahlsparte sind über 27.000 der rund 159.000 Mitarbeiter des Konzerns beschäftigt. Sie erzielten zuletzt etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes.

Elevator Technology – Die Ertragsperle 52.660 Mitarbeiter. Umsatz 7,7 Milliarden Euro. Bereinigtes Ergebnis (Ebit) 922 Millionen Euro. Die Aufzugsparte ist seit Jahren der größte Gewinnbringer des Konzerns. Die operative Umsatzrendite (bereinigte Ebit-Marge) lag zuletzt bei zwölf Prozent. Ziel ist eine Marge von 15 Prozent und ein operativer Gewinn von über einer Milliarde Euro. Wachstumsmärkte sind Amerika und Asien. Zu den Konkurrenten gehören Otis, Kone, Schindler und Mitsubishi Electric. Gegenüber Otis und Kone hat Thyssen-Krupp bei der Gewinnmarge der Aufholbedarf.

Industrial Solutions – Das Sorgenkind 21.777 Mitarbeiter. Umsatz 5,5 Milliarden Euro. Bereinigtes Ebit 111 Millionen Euro. Eine schwache Nachfrage nach Großanlagen und Verzögerungen beim Auftragseingang von Chemieanlagen sorgten zuletzt für hohe Einbußen. Die Marge lag bei 2,0 Prozent. Nicht nur das: Die Sparte gibt im operativen Geschäft deutlich mehr Geld aus als sie einnimmt. Beim so genannten Business Cash Flow klaffte am Ende des Geschäfstjahres 2016/17 ein Loch von rund 400 Millionen Euro. In den kommenden drei Jahren sollen in der Verwaltung bis zu 500 Jobs und in operativen Bereichen bis zu 1500 Stellen wegfallen. Von der Marinesparte mit dem U-Boot-Geschäft erwartet der Konzern auf Sicht nur einen leicht positiven Gewinnbeitrag. Zu den Wettbewerbern von Industrial Solutions gehören Kuka, Saipem aus Italien, die schwedische Sandvik sowie der französische Konzern DCNS und BAE Systems.

Component Technology – Das Zukunftsgeschäft 32.904 Mitarbeiter. 7,6 Milliarden Euro Umsatz, Bereinigtes Ebit 377 Millionen Euro. Die Sparte stellt Teile für die Automobilindustrie her, etwa Lenksysteme, Nockenwellen, Federn und Stabilisatoren. Die Marge lag zuletzt bei fünf Prozent, sechs bis acht Prozent sind das Ziel. Thyssenkrupp setzt künftig verstärkt auf die Trends Elektromobilität und automomes Fahren. Konkurrenten sind die Autozulieferer Bosch und ZF Friedrichshafen. Zu der Sparte gehört auch die Tochter Rothe Erde. Sie ist spezialisiert auf die Fertigung von Großwälzlagern und nahtlos gewalzten Ringen, die etwa bei Windrädern benötigt werden. Das Unternehmen mit rund 7000 Beschäftigten bezeichnet sich als Weltmarktführer für Großwälzlager.

Materials Services – Die nächste Abspaltung? 19.861 Mitarbeiter. Umsatz 13,7 Milliarden Euro. Bereinigtes Ebit 312 Millionen Euro. Thyssen-Krupp betreibt weltweit Handel mit Roh- und Werkstoffen. Hinzu kommen Dienstleistungen wie die Bearbeitung von Materialien, die Beschaffung, Lagerung und die Logistik. Die Sparte profitierte zuletzt von Preiserhöhungen. Die Gewinnmarge lag bei 2,3 Prozent. Ziel ist ein Wert über drei Prozent. Zu den Konkurrenten im Handelsgeschäft gehören Arcelor-Mittal, Salzgitter und Klöckner & Co. Experten gehen davon aus, dass Thyssen-Krupp auch diesen Bereich zur Disposition stellt. KlöCo hat Interesse angemeldet. Die zur Sparte gehörende italienische Edelstahltochter AST will Thyssen-Krupp seit Jahren verkaufen.

Auch Personalvorstand Oliver Burkhard, der die Verhandlungen mit Betriebsräten und IG Metall geführt hatte, räumte am Freitag ein, dass ein negatives Votum der Wirtschaftsprüfer die Fusion mit Tata noch torpedieren könnte – theoretisch. Das sei aus seiner Sicht aber wenig wahrscheinlich: „Wir glauben an das Joint Venture“, sagte er. „Auch deshalb haben wir uns so langfristig verpflichtet.“

Der Konzernvorstand kann die Pläne zwar auch gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter vom Aufsichtsrat absegnen lassen. Er würde damit aber einen Bruch mit den Gewerkschaften riskieren, auf deren Unterstützung er bei der Umsetzung der Pläne setzt.