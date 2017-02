 Elektro-Autos: Tesla denkt an Kapitalerhöhung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

San FranciscoDas Model 3 kommt, und es kommt wie geplant. Das ist die Kernbotschaft, die Elon Musk am Mittwoch für Aktionäre und Gläubiger bereitgehalten hat. Die Aktie, die seit Anfang Januar gut 30 Prozent zugelegt hat, konnte aber nachbörslich nach stärkeren Gewinnen doch nur ein kleines Plus zum Schlusskurs auf zuletzt 278 Dollar behaupten.

Was führt zu der Zurückhaltung? Der Umsatz im vierten Quartal lag mit 2,28 Milliarden Dollar 88 Prozent höher als im Jahr zuvor, und auch der Nettoverlust war mit minus 121 Millionen Dollar geringer als befürchtet. Ein Jahr zuvor waren es noch Minus 320 Millionen Dollar. Aber zur Überraschung aller Marktteilnehmer gab es am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen keine Prognose für die Absatzerwartungen im Jahr 2017.

Nur für das erste Halbjahr will sich Gründer und Vorstandschef Elon Musk festlegen. Zusammen insgesamt 47.000 bis 50.000 Stück der Modelle S und X will er absetzen. Mit diesem Kniff vermeidet er gleich mehrere potenzielle Fettnäpfchen in einem Jahr, das als das wichtigste der bisherigen Firmengeschichte gilt.

Das ist der neue Tesla-Masterplan SolarCity Ein integriertes System aus Solarzellen und Hausbatterien soll die Energieversorgung revolutionieren.

Tesla Weitere Elektro-Modelle sollen neue Fahrzeugsegmente erschließen, damit alle Kunden zufrieden gestellt werden können.

Autopilot Die Selbstfahr-Fähigkeit soll dank den Erfahrungen aus der Tesla-Flotte zehnmal sicherer werden als ein menschlicher Fahrer.

Sharing Das Auto soll dazu fähig sein, als Teil einer Carsharing-Flotte Geld zu verdienen, wenn der Fahrer es gerade nicht braucht.

2017 will Tesla mit dem neuen Model 3 den Sprung zum Serienhersteller für den Massenmarkt wagen. Doch Tesla hat bislang noch nie eines seiner wichtigen Ziele im ersten Anlauf erreicht. 2016 wurde zum Jahr der abwärts korrigierten Absatzzahlen. Statt erhoffter 80 bis 90.000 verkaufter Autos wurden es nur 75.000. Diese negative Publicity will Musk nicht noch einmal sehen.

Die fehlende Ganzjahresprognose könnte auch eine mögliche Verzögerung bei der Fahrzeugentwicklung des Model 3 verschleiern. Immerhin soll die Produktion im Juli anlaufen und im September die Serienreife erlangen. „Irgendwann im vierten Quartal“ würden dann 5.000 Einheiten pro Woche vom Band laufen, so Musk.

Die ersten Autos sollen an Unternehmensmitarbeiter ausgeliefert werden, aber fünf Monate vor Produktionsstart ist noch keine finale Version zu sehen. Prototypen werden seit Anfang Februar gebaut. Tesla hat im abgelaufenen Quartal zudem nur 522 Millionen Dollar investiert, statt wie angekündigt rund eine Milliarde. Auch das könnte auf eine Verzögerung hindeuten.

Ein Update zu den Vorbestellungen für das Model 3 wurde ebenfalls vermisst. In einem für die Branche bislang unbekannten Vorbestellungswahn orderten Kunden in 2016 blind rund 373.000 Autos und hinterließen 1.000 Dollar Anzahlung für das 35.000 Dollar teure Fahrzeug. Seitdem herrscht Funkstille, was neue Verkäufe oder Stornierungen angeht.