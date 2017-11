Elektro-Mobilität : Continental prüft Akku-Produktion für E-Autos

Datum: 11.11.2017 12:28 Uhr

Continental erwägt den Schritt in eine neue Technologiebranche: Der Autozulieferer spielt mit dem Gedanken, in die Produktion von Elektro-Akkus einzusteigen. Damit würden Investitionen in Milliardenhöhe einhergehen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Innovationspotenzial laut Vorstandschef Elmar Degenhart könnte Continental bald in die Herstellung innovativer Batterien einsteigen. Deutschland kommt aber als Standort dafür nicht in Frage. (Foto: Reuters) BerlinDer deutsche Autozulieferer Continental erwägt den Aufbau einer Akku-Fertigung für Elektrofahrzeuge. „Wir können uns gut vorstellen, in die Herstellung innovativer Batterien einzusteigen“, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart der Branchenzeitung „Automobilwoche“: „Dies gilt auch für die Produktion der Batteriezellen.“ Als Investitionssumme rechnet Degenhart dem Blatt zufolge mit etwa drei Milliarden Euro für ein Batteriewerk, aus dessen Kapazität jährlich rund 500.000 E-Autos bestückt werden könnten. „Angesichts dieser Summe würden wir ein Konsortium anstreben, um die Kostenlast zu verteilen.“ Deutschland kommt dem Bericht zufolge wegen des hohen Strompreises als Standort nicht in Betracht. „LG und Samsung ziehen kleinere Akku-Werke in Polen und Ungarn hoch, dort ist der Strom 50 Prozent günstiger“, sagte Degenhart. Die Produktion könnte dem Bericht zufolge 2024/2025 starten. Conti würde dann eher in eine neue Generation sogenannter Solid-State-Batterien investieren als in die derzeit gebräuchlichen Lithium-Ionen-Akkus. „Wir brauchen einen Technologiesprung bei Energiedichte und Kosten“, sagte Degenhart. Sollte Conti den Bau von Akkus beschließen, wären perspektivisch drei Werke in Europa, Amerika und Asien zu erwarten. „Wir müssten jeweils kundennah produzieren“, sagte Degenhardt.