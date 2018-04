Elektroauto-Pionier Elon Musk kündigt auf Twitter Tesla-Gewinne an

Elon Musk will mit Tesla in Kürze erstmals Gewinne schreiben. Allerdings ist die Bilanz des Milliardärs, was Prognosen angeht, eher mau.

Der Tesla-Gründer widersprach auf Twitter einem Bericht des „Economist“. Das Wirtschaftsmagazin hatte unter Berufung auf das Wertpapierhandelshaus Jefferies geschrieben, Tesla benötige in diesem Jahr 2,5 bis drei Milliarden Euro zusätzliche Mittel. (Foto: dpa) Elon Musk

Palo AltoDer Elektroauto-Hersteller Tesla will in der zweiten Jahreshälfte erstmals Gewinne schreiben. Das US-Unternehmen werde im dritten und vierten Quartal profitabel sein, kündigte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag mit einem Twitter-Beitrag an. Auch der Cashflow werde positiv sein. Deshalb bestehe offensichtlich keine Notwendigkeit, sich Geld zu besorgen.

Der Tesla-Gründer widersprach damit einem Bericht des „Economist“. Das Wirtschaftsmagazin hatte unter Berufung auf das Wertpapierhandelshaus Jefferies geschrieben, Tesla benötige in diesem Jahr 2,5 bis drei Milliarden Euro zusätzliche Mittel.

Allerdings ist die Bilanz von Elon Musk, was Prognosen angeht, nicht allzu gut. Immer wieder kündigt der Milliardär ehrgeizige Produktionsziele und Lieferzeiten oder bevorstehende Durchbrüche beim autonomen Fahren an, um sie dann später wieder zu kassieren. So verfehlte Tesla auch kürzlich wieder die selbstgesteckte Marke von 2500 produzierten Model 3 pro Woche.

Tesla war zum Ende des vergangenen Jahres so tief in die Verlustzone gerutscht wie noch nie. Das Minus belief sich im vierten Quartal 2017 unter dem Strich auf 675,4 Millionen Dollar – mehr als fünf Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Seit Gründung 2003 hat das Unternehmen noch keinen Jahresgewinn erzielt.

Dass es zusätzlichen Mittelbedarf gebe, hatte das Unternehmen bereits vergangene Woche zurückgewiesen. Tesla hatte auch schon angekündigt, irgendwann in diesem Jahr schwarze Zahlen zu schreiben. Laut früherer Aussagen bezieht sich dies aber auf das operative Ergebnis und nicht auf den Nettogewinn.

Die Firmen von Elon Musk Zip 2 Als das Internet massentauglich wurde, gründeten Elon Musk und sein Bruder Kimbal die Firma Zip 2, ein durchsuchbares Firmenverzeichnis – damals eine Innovation. Große Zeitungsverlage schlossen mit dem Start-up Verträge ab. 1999 übernahm der Computerhersteller Compaq die Firma für gut 300 Millionen Dollar, Musk erhielt 22 Millionen Dollar. X.Com Musk dachte schon länger darüber nach, wie man mit einer Online-Bank die Finanzbranche umkrempeln könnte. Er engagierte die besten Programmierer und gründete 1999 mit dem Großteil des Verkaufserlöses von Zip2 X.Com. Die Firma experimentierte mit radikalen Konzepten und ermöglichte etwa den Versand von Geld per E-Mail. Paypal Auch andere entwickelten ein Bezahlsystem fürs Internet – etwa das Start-up Confinity mit seinem Dienst Paypal. Erst konkurrierten X.com und Confinity, dann schlossen sie sich zusammen. Eine große Finanzierungsrunde ermöglichte weiteres Wachstum, 2002 übernahm Ebay den Dienst für 5,1 Milliarden Dollar. Musk erhielt davon 165 Millionen Dollar. Space X Mit dem Geld konnte Musk seine Faszination für den Weltraum ausleben. Die erträumte Marsmission war zunächst unrealistisch, der Unternehmer ließ sich aber 2002 davon überzeugen, eine günstige Rakete zu entwickeln. Heute bietet Space X tatsächlich Raumflüge zu deutlich günstigeren Konditionen an als etwa Boeing oder Lockheed Martin. Tesla Motors Das bekannteste Musk-Projekt ist Tesla, auch wenn andere die Firma gründeten und der Macher erst 2004 mit seinem Geld dazustieß. Zunächst nahm in der Autobranche niemand die Idee eines reinen Elektrofahrzeuges ernst, dank der Ingenieursleistung von Tesla ist das jetzt anders. Bei allem Erfindergeist ist die börsennotierte Firma immer noch nicht profitabel. Solar City Weil Solarzellen teuer waren, gründeten Lyndon und Peter Rive 2006 die Firma Solar City. Sie produzierte selbst keine Module, sondern finanzierte die Anlage vorab, sodass die Kunden sie nicht auf einen Schlag bezahlen mussten. Ihr Cousin Elon Musk stieg als Investor ein und war größter Anteilseigner. Die Firma gehört zu den größten Anbietern von Solarzellen in den USA. Im November 2016 stimmten die Aktionäre Musks Plan zu, Solar City durch den Autobauer Tesla übernehmen zu lassen. Hyperloop Als Musk vom Eisenbahnsystem enttäuscht war, ersann er eine Alternative: Transportkapseln sollen durch Druckluftröhren schießen und so auch lange Strecken in kurzer Zeit bewältigen. Mehrere hochrangige Ingenieure von Space X und Tesla erarbeiteten ein Konzept. Derzeit ist eine Verbindung zwischen Los Angeles und Las Vegas geplant. Kosten: mehr als 8 Milliarden Dollar.