Palo AltoDer Elektroautobauer Tesla ist im dritten Quartal stärker als erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel ein Verlust in Höhe von 619 Millionen Dollar (533 Mio Euro) an, wie der Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Es war der höchste Fehlbetrag, den Tesla bislang in einem Quartal verkraften musste. Im Vorjahreszeitraum hatte die Firma 22 Millionen Dollar verdient. Anleger reagierten enttäuscht, die Aktie fiel nachbörslich zunächst um drei Prozent.

Der Umsatz kletterte um knapp 30 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar, das war mehr als von Analysten erwartet. Zu den Problemen bei der anlaufenden Massenfertigung von Teslas erstem Mittelklasse-E-Auto Model 3 hieß es im Brief an die Aktionäre, die Produktion sei in der Startphase eine Herausforderung, werde aber stetig erhöht. „Wir machen weiter Fortschritte, die anfänglichen Engpässe zu lösen“. Mit lediglich 260 hergestellten Fahrzeugen verfehlte das Unternehmen seine Ziele für das Model 3 im dritten Quartal massiv.

