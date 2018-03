Elektroautobauer Tesla ruft 123.000 Model S zurück

Wegen Problemen mit der Servolenkung startet Tesla seine bislang größte Rückrufaktion. Grund sind Schrauben des Zulieferers Bosch. Die Aktie fällt deutlich.

Der Autobauer hat seine bislang größte Rückrufaktion gestartet. (Foto: Reuters) Tesla Model S

New YorkDie schlechten Nachrichten gehen für Tesla weiter. Nach dem tödlichen Unfall mit einem Model X, einem kritischen Analystenbericht und der Herabstufung der Kreditwürdigkeit muss der Autobauer nun weltweit 123.000 Model S Sedan zurückrufen.

Wie Tesla in einer Nachricht an seine Kunden mitteilte, sind rostige Schrauben der Grund. Diese könnten die Servolenkung beeinträchtigen. Das Problem tritt laut Tesla vor allem in kalten Regionen auf, wo Straßen oft gesalzen werden. Laut Reuters stammen die Schrauben vom deutschen Zulieferer Bosch.

„Es hat wegen des Problems keine Verletzungen oder Unfälle gegeben“ heißt es in der Mitteilung. Bei der Maßnahme soll es sich um die bislang größte Rückrufaktion in der Geschichte des Unternehmens handeln.

Betroffen sind laut Tesla Fahrzeuge des Models S Sedan, die vor dem April 2016 gebaut wurden. Allerdings sei das Problem bisher bei lediglich 0,02 Prozent aller potenziell betroffenen Fahrzeuge aufgetreten. Insgesamt verkaufte Tesla bis Ende des vergangenen Jahres 280.000 Autos des Modells.

Der Autobauer gab gleichzeitig Entwarnung für betroffene Fahrzeugbesitzer. Sollte die Servolenkung versagen, könne der Fahrer das Lenkrad immer noch bedienen. Man benötige allerdings mehr Kraft bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Autobesitzer müssten aber ihre Wagen nicht stehen lassen, falls sie keine Probleme bemerkten.

Es handelt sich nicht um die erste Rückrufaktion des Elektroautopioniers. 2015 waren rund 90.000 Fahrzeuge des Model S von mangelhaften Sitzgurten betroffen, vergangenes Jahr rief Tesla 53.000 Autos des Model S sowie des Model X wegen defekter Handbremsen zurück.

Mit der erneuten Rückrufaktion setzt Tesla seine turbulenten Wochen fort. Zuletzt schickten ein kritischer Analystenbericht und eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's die Aktie des Konzerns auf Talfahrt.

Seit Anfang März haben die Papiere mehr als 20 Prozent an Wert verloren. Am Donnerstagabend konnte sich die Aktie wieder etwas erholen – zumindest zeitweise. Denn das Kursplus von 3,2 Prozent bei Handelsschluss wurde durch die Rückrufaktion wieder zunichte gemacht. Die Aktie verlor nachbörslich 3,6 Prozent.