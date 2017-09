Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Querdenker Der britische Designer und Ingenieur James Dyson will nicht nur Ventilatoren ohne Flügel bauen, sondern ab 2020 auch Elektroautos. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Autoindustrie galt jahrzehntelang als geschlossene Gesellschaft. Denn um in den Bau und den Verkauf von Autos einzusteigen, waren Milliarden notwendig. Entwicklungszentren, Werke und Händlernetz zu unterhalten konnte sich kein Gründer leisten. Die angestammten Marken blieben deshalb unter sich.

Mit dem Elektroauto haben sich auch die Spielregeln der Industrie verändert. „Die Hürden für den Einstieg sind in den vergangenen Jahren massiv gesunken“, sagt Autoprofessor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM) der FHDW Bergisch-Gladbach. Die Blaupause lieferte niemand anderer als Elon Musk. Mit seiner Elektromarke Tesla hat er gezeigt, dass der Einstieg in das Autogeschäft nicht nur möglich ist, sondern auch erfolgreich sein kann. In der Luxusklasse zeigen Model S und Model X den etablierten Luxusmarken mittlerweile die Rücklichter.

Seitdem drängen immer neue Wettbewerber mit eigenen Modellen auf den Markt. Einige wollen eine Nische besetzen, andere hegen ernsthafte Ambitionen, auch den Massenmarkt zu bedienen.

Am Mittwoch verkündete der Staubsaugerhersteller Dyson, ab 2020 mit einem eigenen Elektroauto auf den Markt zu drängen. „Radikal anders“ solle das Modell sein, verspricht Firmengründer James Dyson. Mit einer Feststoffbatterie und einem neuen Design will man den etablierten Konzernen den Kampf ansagen. 400 Mitarbeiter arbeiten an dem Projekt. Mit umgerechnet 2,3 Milliarden Euro soll das Unternehmen den Einstieg vorantreiben.

Auch wenn die Briten viel Designexpertise mitbringen, wäre ihr Vorhaben noch vor wenigen Jahren wohl zum Scheitern verurteilt gewesen. Denn dem neuen Konkurrenten hätte schlicht die Technologie gefehlt. Die hochkomplizierte Entwicklung von Verbrennungsmotoren lag im Wesentlichen in der Hand der etablierten Hersteller. Nur wer mit Ihnen kooperierte – oder Milliarden in die Entwicklung steckte – hatte überhaupt die Chance, ein konkurrenzfähiges Produkt anzubieten.

Mit dem Elektroauto ist das anders. „Die Komponenten können heute fast vollständig von Zulieferern eingekauft werden“, sagt Autoexperte Bratzel. Der Elektromotor sei in der Konstruktion deutlich simpler. Wer ein neues Automodell auf den Markt bringen will, müsse deutlich weniger investieren als in der Vergangenheit. Die Kosten für ein neues Automodell schätzt Bratzel auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Je nachdem, auf welche Nische man zielt, könnten die Kosten sogar noch deutlich niedriger ausfallen.

Vor allem die Freiheit bei der Konstruktion von Elektroautos macht den Einstieg einfacher. Denn an der Grundstruktur eines Verbrenners hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wenig verändert – sie orientiert sich am Antriebsstrang. Wer ein Auto bauen wollte, brauchte nicht nur Motoren, sondern auch Getriebe und Auspuff. Bei Elektroautos sind die Möglichkeiten der Konstrukteure deutlich größer.