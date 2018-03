Elektromobilität Zahl der weltweiten E-Auto-Zulassungen überspringt die Millionengrenze

Weltweit wurden im vergangenen Jahr 1,2 Millionen E-Autos zugelassen, die Hälfte davon in China. Auch in Deutschland werden die Fahrzeuge immer beliebter.

Im Vergleich zum herkömmlichen Automarkt ist der Markt für E-Autos noch immer sehr klein. (Foto: dpa) E-Auto

DüsseldorfDie Zahl der Zulassungen für Elektroautos hat in diesem Jahr 1,2 Millionen erreicht. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey.

Vor allem der chinesische Markt wächst kräftig. Rund 600.000 Elektroautos wurden im Reich der Mitte verkauft – ein Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Unternehmensberatung stellt eine „große Dynamik“ bei der Entwicklung von Elektroautos in China fest. China sei auf dem Weg, weltweit führender Anbieter von Elektromobilität zu werden.

Das dürfte auch an der massiven Förderung liegen, die das Land der Elektroautobranche auch auf der Nachfrageseite zukommen lässt. Rund 40 Prozent des Kaufpreises werden in China subventioniert. Zum Vergleich: In Deutschland sind es nur 20 Prozent.

Auch haben die chinesischen Käufer mehr Auswahl bei Modellen für Elektroautos. Rund 100 Modelle stünden den Käufern dort zur Verfügung: „Dazu gehören viele kleinere Fahrzeuge und Marken für die urbane Mobilität, die außerhalb Chinas praktisch unbekannt sind“, erklärt McKinsey-Berater Nicolai Müller.

Auch in Deutschland werden immer mehr Elektroautos zugelassen, schreiben die Studienmacher. So habe sich ihre Zahl gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt auf 58.000 zugelassene Fahrzeuge. Allerdings hat Deutschland bei der Produktion von Elektroautos offenbar noch Nachholbedarf. So betrug der Weltmarktanteil Deutschlands 19 Prozent.

Damit liegt Deutschland gleichauf mit Japan. Die Nummer eins der E-Auto-Produktion mit einem Weltmarktanteil 41 Prozent ist China.

Trotz des Wachstums: Der Anteil der E-Autos am gesamten Automobilmarkt ist verschwindend gering. So wurden allein in Deutschland laut den Daten des Kraftfahrzeugbundesamtes im vergangenen Jahr rund 3,4 Millionen Personenkraftwagen zugelassen – mehr als alle neu zugelassenen E-Autos weltweit zusammengerechnet.

Auf diese E-Autos fahren die Deutschen ab Nissan Leaf, Jahrgang 2018 1 von 16 Bevorzugt haben die Käufer neuer E-Autos in Deutschland 2017 in der Kleinwagen-Klasse zugegriffen. In der Top Ten der meistverkauften E-Mobile finden sich aber auch mehrere Fahrzeuge jenseits der Kleinwagenklasse. Das meistverkaufte Elektroauto der Welt, der Nissan Leaf, findet sich 2017 gerade so in den Top Ten wieder, mit 841 Neuzulassungen auf Platz zehn ... Nissan Leaf 2 von 16 Der Rückgang der Verkäufe dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Japaner jüngst das hier abgebildete neuer Modell, unter anderem mit deutlich mehr Reichweite auf den Markt gebracht haben, das hierzulande erst jetzt erhältlich ist. Auf Rang neun liegt die elektrische Variante des Hyundai Ionic 3 von 16 881 Käufer entschieden sich 2017 für den alternativ angetriebenen Koreaner, den es auch als Hybrid und Plug-In-Hybrid gibt. Die Elektroversion mit Strom für 250 Kilometer nimmt Batteriefahrzeuge wie Chevrolet Bolt oder Nissan Leaf ins Visier, die Plug-In-Version mit 51 Kilometern elektrischer Reichweite zielt vor allem auf den VW Golf GTE, der konventionelle Hybrid ist speziell auf den Gegner Toyota Prius zugeschnitten. Platz 8: VW e-Up 4 von 16 Genau 1070 Käufer entschieden sich 2017 für den rein elektrisch angetriebenen Kleinwagen mit 82 PS Leistung und ca. 160 km Reichweite. VW E-Up: ab 26.900 Euro 5 von 16 Der rein elektrisch angetriebene Up leistet 60 kW bzw. 82 PS und 210 Newtonmeter Drehmoment. Der Kleinwagen beschleunigt in 13 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die im Wagenboden integrierte Lithiumionen-Batterie verfügt über eine Kapazität von 18,7 kWh. Die Reichweite soll bei bis zu 160 Kilometern liegen. Platz 7: Tesla Model X 6 von 16 Mit Tesla Model S (2.241) und Model X (1.090) auf den Plätzen sechs und sieben haben es auch zwei Oberklasse-Modelle in die Top Ten geschafft. Platz 6: Tesla Model S (2.241 Käufer) 7 von 16 Antriebseitig bietet Tesla nach dem Streichen des Einstiegsmodells S 60 fünf Varianten: Das 82.700 Euro teure Model S 70 mit Heckmotor, 320 PS "Batteriewellen-Höchstleistung" und 70 kWh-Batterie; die Allrad-Variante 70 D mit 332 PS ab 88.200 Euro; das 422 PS starke Model S 90 D mit zwei Antrieben und 90-kWh-Batterie kostet ab 102.100 Euro. Und das mit 469 PS deutlich stärkere Spitzenmodell P 90 D kostet ab 124.300 Euro. Wird das "Beschleunigungs-Upgrade" (539 PS) für ultimative Beschleunigung geordert, verteuert sich der Allradler auf stolze 135.400 Euro.