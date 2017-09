Eli Lilly : US-Pharmakonzern streicht acht Prozent seiner Stellen

Datum: 07.09.2017 16:15 Uhr

Um in die Entwicklung neuer Medikamente investieren zu können, schließt Eli Lilly Standorte und streicht 3500 Stellen – größtenteils in den USA. Dadurch will der Pharmakonzern jährlich 500 Millionen Dollar sparen.