 Elon Musk: Tesla soll Lieferungen in Norwegen drosseln

New YorkDer US-Elektroautohersteller Tesla hat viel zu tun in Norwegen, einem seiner stärksten Märkte. Doch in letzter Zeit wurde es dort zunehmend schwierig für den US-Konzern, seine Fahrzeuge auszuliefern. Die Tesla-Lieferungen wurden vermehrt von norwegischen Behörden auf den Straßen gestoppt, da die Autos mithilfe „gefährlicher“ Trucks ausgeliefert wurden, welche nicht den landesweiten Straßenverkehrsvorschriften entsprechen.

Laut mehreren Medienberichten in Norwegen wurden mehr als ein halbes Dutzend dieser Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen während der Inspektionen von den Behörden angehalten. Ein Lastwagen, welcher nicht gestoppt wurde, geriet in einen Unfall. Zwei Tesla-Fahrzeuge des Typs S wurden dabei auf dem Anhänger zerquetscht, berichtet das US-Medium Electrek.

Per Twitter sagte Tesla-Chef Elon Musk: „Ich habe unser Team gebeten, die Auslieferungen zu verlangsamen. Kundenzufriedenheit und Sicherheit sind wichtiger als ein paar zusätzliche Autos in diesem Quartal.“

I have just asked our team to slow down deliveries. It is clear that we are exceeding the local logistics capacity due to batch build and delivery. Customer happiness & safety matter more than a few extra cars this quarter.