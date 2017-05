Atomausstieg belastet den Konzern

Eon hatte Anfang 2016 die Kohle- und Gaskraftwerke und den Großhandel in das neue Unternehmen Uniper abgespalten – und im September 53,35 Prozent an die Börse gebracht. Uniper soll unter der Führung von Klaus Schäfer versuchen, der konventionellen Stromerzeugung trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und der Energiewende das Überleben zu sichern. Eon selbst hat sich komplett auf das Geschäft mit der Energiewende konzentriert – und versucht mit erneuerbaren Energien, Vertrieb und Netzen in der neuen Energiewelt wieder zu wachsen.

Die Börsengänge der Töchter von Eon und RWE Energiewende sorgt für Veränderungen Die von der Energiewende gebeutelten Energieriesen Eon und RWE treiben ihre Konzernumbauten voran. Eon hat die Kraftwerkstochter Uniper im September an die Börse gebracht, RWE brachte das Ökostromgeschäft Innogy im Oktober an den Aktienmarkt.

Die Unternehmen Die Eon-Tochter Uniper hat ihren Sitz in Düsseldorf, beschäftigt knapp 14.000 Mitarbeiter und erzielte nach Konzernangaben 2015 auf Pro-Forma-Basis ein Ebit von 0,8 Milliarden Euro und einen Nettoverlust von rund vier Milliarden Euro. Chef ist der ehemalige Eon-Finanzvorstand Klaus Schäfer. Die RWE-Tochter Innogy hat ihren Sitz in Essen, beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeiter und erzielte rein rechnerisch nach RWE-Angaben 2015 einen operativen Gewinn (Ebitda) von 4,5 Milliarden Euro und einen Nettoergebnis von 1,6 Milliarden Euro. Geführt wird das Unternehmen von RWE-Chef Peter Terium, der nach dem Börsengang den Chefposten des Mutterkonzerns abgegeben hat.

Das Geschäft Uniper betreibt Kohle- und Gaskraftwerke in Europa und Russland mit rund 40 Gigawattt. Hinzu kommen Wasser- und Atomkraftwerke in Schweden sowie der Energiehandel. RWE Innogy bündelt das Geschäft mit Ökostrom, Strom- und Gasnetzen sowie den Vertrieb von Strom und Gas.

Die Börsengänge Eon hat im Zuge eines Spin-Offs 53 Prozent der Uniper-Anteile an die Börse gebracht und sie den eigenen Aktionären ins Depot gelegt. Einnahmen erzielt der Konzern dabei zunächst nicht. Eon will allerdings mittelfristig die restlichen Aktien versilbern, allerdings nicht vor 2018. RWE und die neue Tochter Innogy brachten zunächst 23 Prozent der Anteile an die Börse. Später könnten weitere Anteile verkauft werden, RWE will aber die Mehrheit behalten.

Ausblick Uniper steht von Beginn unter Druck. Der Konzern will bis 2018 Beteiligungen im Wert von mindestens zwei Milliarden Euro verkaufen und die Personalkosten senken. Innogy erwartet stabile Geschäfte, da der größte Teil der Einnahmen, etwa für den Betrieb der Strom- und Gasnetze staatlich reguliert ist.

Die Trennung war für Eon äußerst schmerzhaft. Der Energiekonzern musste die überhöhten Buchwerte für Uniper nach dem Börsengang an die erste Marktkapitalisierung anpassen und alleine für Uniper elf Milliarden Euro abschreiben. Hinzu kamen Belastungen durch den geplanten Atomfonds. Der wird zwar Eon die Verantwortung für die Entsorgung des Atommülls abnehmen.

Der Energiekonzern muss dafür aber im Sommer rund zehn Milliarden Euro einzahlen – die dafür gebildeten Rückstellungen zuzüglich eines Risikoaufschlags, der den Bund gegen etwaige Kostensteigerungen absichern soll. Das Eigenkapital des Konzerns wurde 2016 fast aufgezehrt.

Am Mittwoch empfängt Teyssen die Aktionäre in der Essener Grugahalle zur Hauptversammlung. Er muss den Anlegern nicht nur die harten Einschnitte in der Bilanz erklären, sondern auch skizzieren, wie Eon jetzt in der neuen Energiewelt angreifen will.