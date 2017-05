Energiekonzern : Eon platziert Anleihen in Höhe von zwei Milliarden Euro

Datum: 15.05.2017 19:24 Uhr

Um seinen Atom-Entsorgungsverpflichtungen nachzukommen, platziert der Energiekonzern Eon Anleihen in Höhe von zwei Milliarden Euro. Das Unternehmen will so auch die Anleger von seiner Neuaufstellung überzeugen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Eon-Anleihen Als aktive Bookrunner fungierten die Deutsche Bank, Goldman Sachs International, ING und J.P. Morgan. (Foto: dpa) FrankfurtZur Finanzierung der geplanten Zahlung im Zusammenhang mit der Übertragung von Atom-Entsorgungsverpflichtungen an den Bund hat E.ON am Montag Anleihen im Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro platziert. Das zeige, dass E.ON die Anleger von der Nachhaltigkeit seiner Neuaufstellung überzeugen konnte, erklärte E.ON-Finanzvorstand Marc Spieker. E.ON hatte drei Anleihen begeben, von denen zwei Papiere über je 750 Millionen Euro bis 2021 und 2029 laufen und mit einem Kupon von 0,375 und 1,625 Prozent ausgestattet sind. Die dritte Anleihe über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit bis 2024 und eine Verzinsung von 0,875 Prozent. Als aktive Bookrunner fungierten die Deutsche Bank, Goldman Sachs International, ING und J.P. Morgan.