Einkauf wird für Versorger immer günstiger

Gleichzeitig steigen mit der Energiewende aber auch die Kosten für den Betrieb der Netze, die über die Netzentgelte auch auf die Stromkunden umgelegt werden. Die Netzbetreiber investieren in neue Leitungen und müssen häufig eingreifen, um das schwankende Angebot an Wind- oder Solarstrom auszugleichen.

Die regional sehr unterschiedlichen Preiserhöhungen sind vor allem darin begründet. „Wenn zum Beispiel in Bayern – dem Bundesland mit dem höchsten Anteil an Photovoltaik-Anlagen – sehr viel Solarstrom in das Stromnetz fließt, müssen anderorts Kraftwerke vorrübergehend vom Netz genommen werden“, erläutert Lengerke. „Diese Eingriffe kosten Geld und treiben die Netzentgelte und damit die Stromkosten regional teilweise stark nach oben.“

Inzwischen entfallen knapp 80 Prozent des Strompreises auf Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte. Der Anteil der Bestandteile, die der Versorger selbst kontrollieren kann, also Beschaffung, Vertrieb und Erlös, wird immer kleiner.

Dabei ist der Einkauf von Strom für die Versorger in den vergangenen Jahren immer günstiger geworden. Anfang 2016 kostete eine Kilowattstunde im Großhandel kaum noch mehr als zwei Cent. Fünf Jahr zuvor waren es noch mehr als fünf Cent.

Für Udo Sieverding, den Energieexperten der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gibt es deshalb für viele Versorger nur wenig Anlass, die Preise anzuheben. Zwar steige die EEG-Umlage. Das werde aber dadurch ausgeglichen, dass die Versorger ihren Strom billiger einkaufen können. „Die beiden Effekte dürften sich weitgehend aufheben“, sagt der Verbraucherschützer im Interview, „einen richtigen Grund für eine Preiserhöhung sehe ich eigentlich nur in den Regionen, in denen die Netzentgelte gestiegen sind.“