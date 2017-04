Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Magische Lösung“ der Stromerzeugung

Die Eon-Managerin will Flugwindenergie gegenüber herkömmlichen Windmühlen wettbewerbsfähig machen. Gleichzeitig dient der Demonstrationsstandort in Irland laut Dotzenrath auch dazu, eng mit Behörden und dem Gesetzgeber zusammenzuarbeiten. Denn noch ist unklar, ob Eon künftig mit Flugwindkraftanlagen überhaupt an Ausschreibungen für die Errichtung von Windparks teilnehmen darf oder ob die Ausschreibungen auf herkömmliche Windkrafttechnologie beschränkt bleiben.

Die Zusammenarbeit mit Ampyx Power ist für Eon bereits das zweite große Engagement im Bereich der Flugwindtechnologie. Bereits Ende 2016 haben sich die Essener gemeinsam mit dem Ölmulti Shell und dem Ölfeldausrüster Schlumberger an dem britischen Flugwind-Start-up Kite Power Solutions (KPS) beteiligt.

Experten bescheinigen der neuen Technik zwar durchaus Potenzial, warnen aber vor zu hohen Erwartungen. „Physikalisch gesehen funktioniert diese Form der Stromerzeugung problemlos. Aber die Technologie steht erst ganz am Anfang“, sagte Po Wen Cheng dem Handelsblatt. Der Professor am Lehrstuhl für Windenergie an der Universität Stuttgart ist überzeugt: „Wir können nicht erwarten, dass die Technik innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre wettbewerbsfähig wird“.

Die Industrie arbeitet unterdessen daran, Prototypen zu entwickeln und die Prozesse zu automatisieren, um möglichst schnell Skaleneffekte heben zu können. In Europa versucht vor allem Eon die Technologie voranzutreiben. Die Essener haben aber mit Google (Alphabet) einen ernstzunehmenden Konkurrenten, der ebenfalls Pionierarbeit im Sektor der Flugwindkraft leistet.

Der amerikanische Internetriese hat 2013 die US-Firma Makani Power gekauft und versucht seither die Windstromerzeugung völlig zu revolutionieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Windturbinen sollen die Drohnen von Makani laut Unternehmensangaben um 50 Prozent mehr Energie genieren. Zudem wirbt Makani damit, gut 90 Prozent weniger Material zu benötigen, als bei klassischen Windrädern eingesetzt wird.

Noch ist das Rennen um die Windkrafttechnik von morgen völlig offen. Microsoft-Gründer Bill Gates sieht aber immerhin eine 10-Prozent-Chance, dass Flugwindsysteme die „magische Lösung“ dafür sind, wie sich künftig enorm kostengünstig Ökostrom herstellen lässt.