RWE-Tower RWE könnte seine Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy an Engie abgeben und würde laut Insidern im Gegenzug an dem französischen Versorger beteiligt. (Foto: dpa)

Paris/FrankfurtDer Energiekonzern RWE prüft offenbar ein milliardenschweres Bündnis mit dem französischen Versorger Engie. RWE könnte seine Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy an Engie abgeben und würde im Gegenzug an dem französischen Versorger beteiligt, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Investmentbanker der Nachrichtenagentur Reuters.

Bislang gebe es aber keine direkten Gespräche der Konzerne. Die Versorger spielten Szenarien mit ihren Beratern und Banken durch. RWE hält knapp 77 Prozent an Innogy und hat einen Verkauf der Mehrheit nicht ausgeschlossen. Eine Veräußerung der Anteile ergebe aber nur Sinn, wenn der Konzern im Gegenzug etwas Besseres dafür erhalte, hatte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz kürzlich gesagt. RWE, Innnogy und Engie lehnten am Freitag eine Stellungnahme ab.

Die Aktien von RWE und seiner Ökostromtochter Innogy weiteten ihre Kursgewinne nach einem Reuters-Bericht über einen Milliardendeal mit der französischen Engie aus. RWE-Papiere legten vier Prozent und Innogy-Anteilsscheine 5,5 Prozent zu. RWE setzten sich damit an die Spitze der Gewinner im Dax. Die Aktien von Engie lagen in Paris 0,6 Prozent im Plus.