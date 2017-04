 Epigenomics: Chinesen nehmen Biotechunternehmen ins Visier

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Biotechnologie Chinesische Investoren kaufen verstärkt Unternehmen aus dieser Branche. (Foto: dpa)

BerlinChinesische Investoren bereiten die nächste Übernahme in Deutschland vor. Ihr Ziel ist diesmal der Biotechkonzern Epigenomics aus Berlin, der sich auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs spezialisiert hat. Rund 171 Millionen Euro will sich das ein Finanzinvestor kosten lassen. In der Pharmabranche hatten chinesische Investoren zuletzt bei der hessischen Firma Biotest zugeschlagen.

Die Beteiligungsgesellschaft Cathay Fortune International Company (CFIC) mit Sitz in Hongkong bietet 7,52 Euro je Aktie in bar, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Das entspricht einer Prämie von knapp 50 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor Bekanntgabe der geplanten Transaktion.

Vorstand und Aufsichtsrat von Epigenomics unterstützten die Transaktion, hieß es weiter. Sie stärke die langfristigen Aussichten des Unternehmens, erklärte Aufsichtsratschef Heino von Prondzynski. Epigenomics erhalte Zugang zu finanziellen Ressourcen, um die eigenen Produkte weltweit zu vermarkten, fügte Vorstandschef Greg Hamilton hinzu. Forschung und Entwicklung könnten ausgeweitet werden.

Die Übernahmevereinbarung sieht zum Beispiel Investitionen des Bieters von bis zu 6,46 Millionen Euro vor. Die Strategie soll unverändert, Rechts- und Firmensitz sollen in Berlin bleiben. Ein Stellenabbau steht nicht zur Debatte.

Die Mindestannahmeschwelle für das Übernahmeangebot liege bei 75 Prozent, hieß es weiter. Die Angebotsfrist soll voraussichtlich im Mai beginnen und die Transaktion im Sommer abgeschlossen werden.