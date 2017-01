Offshore-Strom in Dänemark ist deutlich preiswerter

Auch Niels Schnoor hält das Argument der Branche, möglichst viele neue Windparks bauen zu müssen, um die Kosten zu senken, für „nicht ganz stichhaltig“. Der Energiefachmann von der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht in puncto Kosten noch eine Menge Luft im System. „Die muss raus“, sagt Schnoor. Zwar ist er hoffnungsfroh, dass künftig auch in Deutschland die Kosten für Offshore-Wind deutlich sinken, da sich seit diesem Jahr auch hierzulande Betreiber im Wettbewerb um die Höhe der Vergütungen streiten müssen. Aber Offshore-Windparks, die schon vor 2017 eine sichere Zusage für eine Netzanbindung vorweisen konnten und bis 2019 errichtet werden, profitieren von einer Übergangsfrist – zu den alten Konditionen.

Bis jetzt bestimmte der Gesetzgeber in Deutschland, wie hoch jede erzeugte Kilowattstunde Offshore-Windstrom vergütet wird – und zwar über 20 Jahre hinweg. Windparkbetreiber, die in die Übergangsfrist fallen, haben dabei weiterhin die Wahl zwischen 19,4 Cent je Kilowattstunde für die ersten acht Jahre und 3,9 Cent für weitere zwölf Jahre („Stauchungsmodell“) oder 15,4 Cent in den ersten zwölf Jahren und 3,9 Cent für die verbliebenen acht Jahre. Egal für welches Modell sich die Betreiber entscheiden: Konzerne wie Dong, Eon oder EnBW freuen sich über sehr viel Geld.

„Eigenkapitalrenditen von bis zu 30 Prozent sind viel zu hoch“, kritisiert Verbraucherschützer Schnoor. Er fordert, die Renditen, die das Übergangssystem gewährt, drastisch nach unten zu kürzen. Schließlich steige nicht zuletzt wegen der hohen Subventionierung der Offshore-Windparks die sogenannte EEG-Umlage weiter an, mit der der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland finanziert wird. Verbraucher zahlen dafür jährlich mittlerweile mehr als 23 Milliarden Euro.

Die heimische Offshore-Windbranche wirbt um Verständnis. Die jüngsten Ausschreibungsergebnisse in Dänemark und den Niederlanden würden zeigen, dass die Kosten auch in Deutschland sinken würden – aber wohl nicht ganz so stark wie in den Nachbarländern. Die Branche nannte zwar in ihrer Erklärung keine konkreten Zahlen. In der Vergangenheit sagten einzelne Industrievertreter aber Vergütungen von etwas unter zehn Cent je Kilowattstunde seien eine realistische Größenordnung bei der Kostensenkung.

4,99 Cent wie in Dänemark hält die Branche hingegen für kaum erreichbar. Denn im Gegensatz zu Deutschland müssen die Betreiber in Dänemark die Kosten für die Umspannplattformen, die den Wechselstrom der Windräder in Gleichstrom für den Festlandtransport transformieren, nicht selbst tragen. Außerdem würden die Projekte etwa in Dänemark deutlich näher an der Küste und in flacherem Wasser gebaut, was geringere Kosten verursache.

„Es stimmt zwar, dass die Kosten für Offshore-Wind in Deutschland auch künftig höher liegen werden als etwa in Dänemark, weil hierzulande die Projekte viel weiter von der Küste entfernt gebaut werden.“, sagt Ökonom Frondel. „Aber letztlich sind das Ausreden, die keineswegs doppelt oder gar dreifach so hohe Kosten rechtfertigen.“ Frondel ist überzeugt: „Letztendlich wird die Energiewende nur erfolgreich sein, wenn es bezahlbar bleibt.“