 Erneute Terminverschiebung nach hinten: Tesla zeigt LKW erst im November

Elon Musk Der Firmengründer des Elektroautohersteller Tesla, Elon Musk, hier bei einem Auftritt in Australien. Eigentlich wollte er schon im September einen Tesla-Sattelzug vorstellen. Doch jetzt ist die Präsentation für den 16. November angekündigt. (Foto: dpa)

BangaloreDer US-Elektroautobauer Tesla verschiebt erneut die Präsentation seines Sattelzugs. Die Präsentation sei nun für den 16. November vorgesehen, teilte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag mit. Tesla hatte den Schritt ursprünglich für September angekündigt. Dann verschob das Unternehmen den Termin auf Ende Oktober. Tesla kämpft derzeit mit erheblichen Produktionsengpässen bei neuem Model 3. Zudem will Musk nach früheren Angaben in eineinhalb bis zwei Jahren einen Pickup präsentieren.

Musk hatte im Juli 2016 bei der Vorlage eines „Masterplans“ erklärt, ein „Tesla Semi“ - vom Englischen „semi truck“ für „Sattelzug“ - würde mehr Sicherheit bei geringeren Transportkosten bieten. Zudem kündigte er damals auch einen Bus für den öffentlichen Nahverkehr an. Bislang setzt Tesla auf die Sportlimousine Model S und das größere Model X.