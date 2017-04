 Erstes Quartal 2017: Tesla glänzt mit Rekord-Auslieferungen

Tesla Guter Einstieg in 2017: Der Elektroautobauer kam im ersten Quartal auf einen Rekordwert. (Foto: Reuters)

New YorkDer Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal 2017 so viele Fahrzeuge an seine Kunden übergeben wie noch nie in der Firmengeschichte. Die Zahl der ausgelieferten Autos sprang um 69 Prozent auf den Rekordwert von 25.000, wie das US-Unternehmen in der Nacht auf Montag mitteilte.

Probleme in der Produktion hatten Ende 2016 einige Auslieferungen bis ins neue Jahr verzögert, deren Zahl war deshalb im vierten Quartal um 9,4 Prozent zurückgegangen. Von Januar bis März 2017 gingen 13.450 Limousinen der Model-S-Reihe und 11.550 des Elektro-SUVs Model X an die Kunden. Im ersten Halbjahr will Tesla von beiden Modellen gemeinsam zwischen 47.000 und 50.000 Stück ausliefern.

Tesla will mit seiner neuen Model-3-Reihe in die Massenfertigung einsteigen und im kommenden Jahr dann insgesamt 500.000 Fahrzeuge herstellen.