 EU-Austritt: Britische Öl-Lobby warnt vor Kostenexplosion nach Brexit

Theresa May Aus einem offenen Brief an die Premierministerin geht hervor, dass die britische Öl- und Gas-Lobby vor deutlich höheren Kosten nach dem Brexit warnt. (Foto: dpa)

LondonDie britische Öl- und Gas-Lobby sorgt sich um deutlich höhere Kosten beim Austritt aus der EU. Die Aufwendungen für den Öl- und Gashandel mit dem Rest der Welt könnten sich fast verdoppeln, falls die Regierung in London sich zum Brexit nicht auf neue Zölle einige, mahnte der Branchenverband. So könnten die jährlichen Kosten auf 1,1 Milliarden Pfund (rund 1,3 Milliarden Euro) von derzeit rund 600.000 Pfund steigen, wenn Großbritannien zu den Regeln der Welthandelsorganisation WTO zurückkehre. Dies geht aus einem Brief an Premierministerin Theresa May hervor, der Reuters am Mittwoch vorlag. Verbandschefin Deirdre Michie sprach sich dafür aus, dass die Risiken für die Öl- und Gasindustrie minimiert werden müssten.