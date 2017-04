 Fahrzeugverkauf: Europäischer Automarkt im März auf Rekordkurs

Automarkt Die Fahrzeugverkäufe legten im März kräftig zu. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Autoverkäufe in der Europäischen Union haben im März kräftig zugelegt. Der Absatz stieg um 11,2 Prozent auf 1,89 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband ACEA am Mittwoch mitteilte. Nie zuvor seien in einem März so viele Autos in der EU verkauft worden. Das sei aber hauptsächlich dem späten Oster-Termin geschuldet: Im vergangenen Jahr wurde Ostern im März gefeiert, in diesem Jahr erst im April. In den ersten drei Monaten 2017 kletterten die Verkäufe dem Verband zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent auf 4,14 Millionen Pkw.