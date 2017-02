 Faraday: Scheitert der chinesische Tesla-Killer?

image

Elektroauto-Angreifer FMC aus China: Wie Tesla, nur größer

PremiumMit Hilfe von früheren BMW-Entwicklern will ein chinesisches Start-up selbstfahrende Elektroautos bauen. Das Unternehmen will direkt in Masse fertigen – und hat dafür potente Geldgeber an Bord. Experten sehen gute Chancen. mehr…