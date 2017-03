 FDA: US-Gesundheitsbehörde lässt Brustkrebsmittel von Novartis zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Novartis Novartis hat nach Aussage des Unternehmens eine US-Genehmigung für das Mittel Kisqali bekommen. (Foto: AP)

BangaloreDer Schweizer Pharmakonzern Novartis hat nach eigener Auskunft von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Genehmigung für sein in der Entwicklung befindliches Brustkrebsmittel Kisqali bekommen. Die Zulassung gelte für Kisqali als Primärbehandlung für einen bestimmten Brustkrebs-Typ in Verbindung mit einem weiteren Medikament, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die FDA-Entscheidung basiere auf Daten aus einer späten Phase des Zulassungsverfahrens. Brustkrebs ist die zweithäufigste Krebsform amerikanischer Frauen.