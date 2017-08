 Ford: Autobauer treibt Allianzen für Elektroautos in China voran

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ford in China Der US-Autobauer setzt verstärkt auf die Produktion von Elektroautos. (Foto: Reuters)

ShanghaiDer US-Autobauer Ford baut seine Partnerschaften für den Bau von Elektroautos in China aus. Der Konzern teilte am Dienstag mit, er habe mit dem chinesischen Autobauer Anhui Zotye Automobile eine Absichtserklärung für ein Gemeinschaftsunternehmen unterzeichnet, unter dessen Namen Elektrofahrzeuge verkauft werden sollen.

An der gemeinsamen Firma sollen beide Partner je zur Hälfte beteiligt werden. Im April hatte Ford bereits Pläne für ein Joint-Venture mit dem Partner Chongqing Changan Automobile zum Bau von Hybridfahrzeugen und reinen Elektroautos bekanntgegeben.

Der zweite Partner Anhui Zotye ist laut Ford in China führend bei kleinen Elektroautos. Von Januar bis Juli verkaufte das aufstrebende Unternehmen den Angaben zufolge mehr als 16.000 batteriegetriebene Wagen, ein Plus von 56 Prozent binnen Jahresfrist. Der Markt für Batteriefahrzeuge in China wächst dank staatlicher Förderung rasant.

Westliche Hersteller wollen auch davon profitieren. Dafür müssen sie sich mit heimischen Firmen zusammentun, weil die chinesische Regierung die eigene Industrie stärken will. Tesla, Daimler und General Motors haben bereits Pläne für den Bau von Elektroautos in China bekanntgegeben. Auch Volkswagen entwickelt in der Volksrepublik E-Mobile zusammen mit Partnern.