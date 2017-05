Nachtschicht gestrichen

Ist es aber nicht, zum Glück für die 4.000 Beschäftigten in der Kölner Fahrzeugproduktion. Die kommenden fünf oder sechs Jahre sind ihre Arbeitsplätze gesichert. Wenn sich ein Autohersteller erst einmal für einen Standort entschieden hat, lässt sich die Produktion so schnell nicht mehr verlegen. Bis zum Jahr 2022 gilt zudem ein Standortsicherungsvertrag, den der Betriebsrat mit dem Unternehmen abgeschlossen hat.

Doch die Belegschaft musste ihren Anteil dazu leisten, dass auch der neue Fiesta in Köln bleiben darf. Die achte Generation soll auf jeden Fall deutlich produktiver und effizienter hergestellt werden als das Vorgängermodell. Wesentliche Ersparnisse hat Ford allein schon dadurch erreicht, dass die bislang obligatorische Nachtschicht im Kölner Werk komplett gestrichen worden ist. Die teuren Nachtzuschläge fallen dadurch weg, das Unternehmen spart Millionen. Für etliche Ford-Beschäftigte ist der Verzicht auf die Nachtschicht deshalb ein echtes Opfer.

Der neue Fiesta wird nur noch in zwei Tagesschichten produziert, das dann aber eben deutlich kostengünstiger. Was Ford mit dem Modellwechsel erreicht hat, zeigt ein Vergleich: Vom alten Fiesta konnten 600 Autos pro Schicht gefertigt werden, beim neuen sind es schon 700. Außerdem erwartet das Unternehmen von seinen Beschäftigten eine hohe Flexibilität: Wenn die Nachfrage nach dem neuen Fiesta groß ist, darf die Schicht schon einmal um eine halbe Stunde verlängert werden. Samstagsarbeit ist genauso wenig ein Tabu in der Produktion des neuen Fiesta.

Für Betriebsratschef Hennig ist der Produktionsstart „ein wichtiger Tag“ für die Mitarbeiter der Kölner Ford-Werke. Doch er weiß auch, dass der Druck auf die Belegschaft nicht kleiner wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass die neunte Generation des Kleinwagens auch wieder in Köln von den Bändern laufen wird.

Spätestens in drei bis vier Jahren wird im Ford-Management mit den Planungen für die nächste Fiesta-Neuauflage begonnen. Wenn die Kölner Belegschaft die gesteckten Produktivitätsziele nicht erreicht, dürfte es mit der Fiesta-Produktion in Deutschland bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein sehr schwierig werden. Um den VW Golf als meist verkauftes Autos in Europa abzulösen, muss der Fiesta nicht in Köln von den Bändern laufen. Dann könnte Rumänien ganz schnell wieder zu einer aus Ford-Sicht lohnenswerten Alternative werden.