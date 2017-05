 Französischer Energieversorger: Engie plant Stellenabbau

Engie Der Energieversorger Engie ist ein international tätiger Konzern. Engie ging aus der Fusion des Gaskonzerns Gaz de France und des Mischkonzerns Suez hervor. (Foto: Reuters)

ParisDer französische Strom- und Gasversorger Engie will Gewerkschaftsangaben zufolge bis zum Jahr 2019 mindestens 1900 Stellen in der Heimat streichen. Der Arbeitsplatzabbau betreffe das Energiegeschäft in Frankreich mit seinen 25.000 Beschäftigten, teilte die Gewerkschaft CGT am Dienstag mit. Zudem wolle Engie Kundendienstleistungen an andere Firmen in Niedriglohnländer auslagern und einige Call Center nach Marokko, Mauritius und Portugal verlegen. Das Management habe den Sparplan bereits vorgelegt. Eine Engie-Sprecherin sagte, die von der Gewerkschaft verbreiteten Zahlen entsprächen nicht der Realität. Mit den Arbeitnehmervertretern sei ein Plan für ein freiwilliges Ausscheiden aus dem Unternehmen besprochen worden.