 Fresenius: Gesundheitskonzern erzielt Gewinnsprung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Fresenius Mit seinen Zahlen zum Gewinn lag der Gesundheitskonzern über den Schätzungen von Analysten. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Gesundheitskonzern Fresenius profitiert von der Übernahme des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud. Der Gewinn habe im zweiten Quartal binnen Jahresfrist um 21 Prozent auf 459 Millionen Euro zugenommen, teilte das Unternehmen aus dem hessischen Bad Homburg am Dienstag mit.

Fresenius setzte von April bis Juni 8,5 Milliarden Euro um – ein Plus von 18 Prozent. Mit seinen Zahlen zum Gewinn lag der Konzern über den Schätzungen von Analysten.

„Die Entwicklung von Quironsalud macht uns Freude, die Integration läuft planmäßig“, erklärte Konzernchef Stephan Sturm. Fresenius bekräftigte seine Ziele für das laufende Jahr. Das Ergebnis soll auf vergleichbarer Basis währungsbereinigt um 19 bis 21 Prozent zulegen. Beim Umsatz rechnet Fresenius mit einem währungsbereinigten Plus von 15 bis 17 Prozent.

Die Tochter Fresenius Medical Care hat im zweiten Quartal dank guter Geschäfte im Versorgungsmanagement seinen Gewinn leicht erhöht. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nahm von April bis Juni binnen Jahresfrist um zwei Prozent auf 269 Millionen Euro zu, teilte der Dialysekonzern am Dienstag mit. FMC setzte im zweiten Jahresviertel 4,47 Milliarden Euro um, was einem Plus von elf Prozent entspricht.

„Besonders stark hat sich unser Bereich Versorgungsmanagement entwickelt“, erklärte Vorstandschef Rice Powell. Für das Gesamtjahr 2017 bestätigte er die Ziele. Das Unternehmen erwartet währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von acht bis zehn Prozent. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn soll währungsbereinigt um sieben bis neun Prozent zulegen.