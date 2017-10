Eine letzte Hürde bleibt

Die weltweit größten Industriegasekonzerne Air Liquide Die Franzosen wurden mit dem Kauf des US-Konkurrenten Airgas zuletzt wieder zum größten Industriegaseunternehmen der Welt. Umsatz: 21,2 Milliarden Euro Gewinn: 1,8 Milliarden Euro (ohne Airgas) Marktpräsenz: 80 Länder Mitarbeiter: 68.000 Hauptsitz: Paris

Linde Umsatz: 18 Milliarden Euro Gewinn: 1,15 Milliarden Euro Marktpräsenz: 100 Länder Mitarbeiter: 64.500 Hauptsitz: München

Praxair Umsatz: 10,8 Milliarden Dollar (9,6 Milliarden Euro) Gewinn: 1,68 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) Marktpräsenz: 50 Länder Mitarbeiter: 26.000 Hauptsitz: Danbury, Connecticut

Air Products Umsatz: 9,9 Milliarden Dollar (8,8 Milliarden Euro) Gewinn: 1,43 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro) Marktpräsenz: 50 Länder Mitarbeiter. 19.000 Hauptsitz: Allentown, Pennsylvania

Doch an den Finanzmärkten, auf den Fluren der Linde-Zentrale und an den Standorten draußen dreht sich fast alles um die Fusion. Vor ein paar Tagen gab es bei einem Gesamtbetriebsratstreffen viel harte Kritik – auch an Belloni, ist aus Unternehmenskreisen zu hören. Es gibt immer noch viel Widerstand gegen den 60-Milliarden-Euro-Deal. „Die Stimmung in der Arbeitnehmervertretung ist nicht gut“, räumte Belloni offen ein. „Da hat sich nichts geändert.“

An den Investoren aber wird der Deal nicht scheitern. Zwar musste Linde die Mindestumtauschquote von 75 auf 60 Prozent senken. Doch das war eher ein technischer Akt. Belloni ist zuversichtlich, dass man die 75 Prozent erreichen wird. Bis Freitag sind 67,9 Prozent getauscht worden. Linde braucht eine Annahmequote von mindestens 74 Prozent, sonst könnte das Steuerrecht in den USA die Fusion für die beiden Partner unattraktiv machen.

Steuerrechtlich soll die fusionierten Linde plc zwar in Großbritannien ansässig sein, sie droht bei einer Quote von weniger als 74 Prozent aber in Amerika besteuert zu werden. „Daraus ergäben sich vielfältige steuerliche Risiken, die – im Interesse aller Aktionäre – bewirken würden, die Fusion nicht zu vollziehen“, sagte Belloni.

Da einige Indexfonds erst jetzt das Angebot annehmen dürfen, gehen Industriekreise davon aus, dass auch die 75-Prozent-Hürde bis Ablauf der Frist am 7. November genommen wird.

Eine letzte Hürde jedoch bleibt: die Wettbewerbshüter. Allen Beteiligten ist klar, dass sich Linde und Praxair von Teilen ihres Geschäfts werden trennen müssen. In Europa oder den USA wäre ihre Marktmacht sonst zu groß. Doch die Fusionspartner halten das Problem für beherrschbar. Verhandlungen mit potenziellen Käufern laufen bereits, vor allem in den USA sind sie laut Industriekreisen schon einen Schritt vorangekommen.

In Deutschland hat bereits der Konkurrent Messer Interesse angemeldet. Auch Finanzinvestoren sehen sich die betroffenen Standorte genau an. Belloni wollte nicht ins Detail gehen, sagte aber: „Das Interesse von potenziellen Käufern ist extrem hoch.“

Etwa zwei Dutzend maßgebliche Kartellbehörden müssen dem Deal zustimmen, bislang liegt grünes Licht unter anderem aus Russland vor, wo es nur wenige Überschneidungen gibt.

Maximal wollen sich Linde und Praxair von 3,5 Milliarden Dollar Umsatz trennen. Sollten die Wettbewerbshüter massivere Einschnitte fordern, könnten sie sich die Fusion noch einmal überlegen. In Industriekreisen wird aber nicht damit gerechnet, dass dieser Rahmen ausgeschöpft wird.

Somit spricht aktuell vieles dafür, dass die Fusion glatt über die Bühne geht. Danach aber wird die Integration spannend. Schon jetzt stöhnen manche in München über das sehr selbstbewusste Auftreten der Amerikaner. Auch zeichnen sich kulturelle Unterschiede ab. Während der Linde-Vorstand nach intensiven Debatten gemeinsam entscheidet, ist die Macht von Praxair-Chef Steve Angel, der den neuen Konzern führen soll, größer.

Der Chemie-Professor Belloni ist ein eher sachlicher, nüchterner Mensch. Doch so ganz unberührt, räumte er ein, sei er nach mehr als 37 Jahren im Konzern vom Abschied von der Linde AG dann doch nicht.