Dass der Diesel ganz verschwindet ist unwahrscheinlich

Daniel Breves, Manager bei Mobile.de, mag noch keine Prognose abgeben, wie sich der Markt für gebrauchte Dieselautos entwickelt. „Was wir aber sehen ist: Das Angebot an Dieselfahrzeugen ist so groß wie nie“, sagt er. „Der Markt ist in allen Dimension derzeit stark in Bewegung, das wird auch in den kommenden Monaten so bleiben.“ Allerdings gebe es auch große regionale Unterschiede: In Großstädten wie Berlin, München oder Stuttgart stehen Dieselfahrzeuge deutlich kürzer als bei den Händlern im Bundesschnitt.

Trotz des deutlich gestiegenen Angebots ist der Preis von Dieselfahrzeugen relativ konstant geblieben. „Ein Preisverfall bei gebrauchten Dieselfahrzeugen lässt sich derzeit auf Autoscout24 noch nicht feststellen“, betont Lorenz. Seit Ende Januar 2015 bis Juni dieses Jahres blieb der durchschnittliche Preis für einen Diesel dieses Anbieters bei etwas über 20.000 Euro.

Ähnlich sieht es bei Mobile.de aus: Durchschnittlich muss man ein Prozent weniger für einen Diesel bezahlen als im Vorjahr – Breves bezeichnet den Markt daher als „relativ stabil“. Allerdings nähern sich dort die Preise von Diesel und Benziner an: Benziner wurden im Jahresvergleich mehr als sieben Prozent teurer. Preise bei alternativen Antriebsmöglichkeiten stiegen sogar um fast 18 Prozent – und sind damit im Mittel höher als bei einem Diesel. Allerdings: Gibt man bei einem analogen Autohändler einen Diesel in Zahlung, muss man damit rechnen, dass man nun weniger dafür bekommt. „Bei uns gibt es seit einem Dreivierteljahr eine Restwertanpassung, das ist ein Abschlag von circa zehn bis 20 Prozent“, erklärt Kraemer. So habe man auf die Vorkommnisse in der Automobilbranche reagiert.

Insgesamt sind bei den Preisen regionale Unterschiede auszumachen: In Stuttgart etwa sind die Preise für Dieselautos – im Gegensatz Darmstadt und Flensburg – gesunken. Ob das mit den Diskussionen um ein Dieselfahrverbot zusammenhängt, ist fraglich – in anderen Städten waren die Entwicklungen deutlich gravierender. In Heidelberg etwa muss man für ein Dieselauto im Schnitt mehr als 7500 Euro weniger bezahlen als im Vorjahr. Langfristig könnte sich das steigende Angebot aber auch allgemein auf die Preise auswirken. „Dass diese Verschiebung auch Druck auf die Preise ausüben wird, lässt sich zumindest für die Zukunft nicht komplett ausschließen“, meint Lorenz.

Welche Schadstoffe im Abgas stecken Stickoxide Stickoxide (allgemein NOx) gelangen aus Verbrennungsprozessen zunächst meist in Form von Stickstoffmonoxid (NO) in die Atmosphäre. Dort reagieren sie mit dem Luftsauerstoff auch zum giftigeren Stickstoffdioxid (NO2). Die Verbindungen kommen in der Natur selbst nur in Kleinstmengen vor, sie stammen vor allem aus Autos und Kraftwerken. Die Stoffe können Schleimhäute angreifen, zu Atemproblemen oder Augenreizungen führen sowie Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Pflanzen werden dreifach geschädigt: NOx sind giftig für Blätter und sie überdüngen und versauern die Böden. Außerdem tragen Stickoxide zur Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon bei.

Kohlenstoffdioxid Kohlendioxid (CO2) ist in nicht zu großen Mengen unschädlich für den Menschen, aber zugleich das bedeutendste Klimagas und zu 76 Prozent für die menschengemachte Erderwärmung verantwortlich. Der Straßenverkehr verursacht laut Umweltbundesamt rund 17 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen in Deutschland – hier spielt CO2 die größte Rolle. Es gibt immer sparsamere Motoren, zugleich aber immer größere Autos und mehr Lkw-Transporte. Außerdem mehren sich Hinweise darauf, dass Autobauer nicht nur bei NOx-, sondern auch bei CO2-Angaben jahrelang getrickst haben könnten.

Schwefeldioxid Bei der Treibstoff-Verbrennung in vielen Schiffsmotoren fällt auch giftiges Schwefeldioxid (SO2) an. In Autos und Lkws entsteht dieser Schadstoff aber nicht, was am Kraftstoff selbst liegt: Schiffsdiesel ist deutlich weniger raffiniert als etwa Pkw-Diesel oder Heizöl und enthält somit noch chemische Verbindungen, die bei der Verbrennung in Schadstoffe umgewandelt werden.

Feinstaub I Winzige Feinstaub-Partikel entstehen entweder direkt in Automotoren, Kraftwerken und Industrieanlagen oder indirekt durch Stickoxide und andere Gase. Die Teilchen gelangen in die Lunge und dringen in den Blutkreislauf ein. Sie können Entzündungen der Atemwege hervorrufen, außerdem Thrombosen und Herzstörungen. Der Feinstaub-Ausstoß ist in Deutschland seit Mitte der 1980er Jahre deutlich gesunken. Städte haben Umweltzonen eingerichtet, um ihre Feinstaubwerte zu senken.

Feinstaub II Feinstaub entsteht aber nicht nur in den Motoren. Auch der Abrieb von Reifen und Bremsen löst sich in feinsten Partikeln. Genauso entstehen im Schienenverkehr bei jedem Anfahren und Bremsen feiner Metallabrieb an den Schienen. All das landet ebenfalls als Feinstaub in der Luft.

Katalysatoren Katalysatoren haben die Aufgabe, gefährliche Gase zu anderen Stoffen abzubauen. In Autos wandelt der Drei-Wege-Kat giftiges Kohlenmonoxid (CO) mit Hilfe von Sauerstoff zu CO2, längere Kohlenwasserstoffe zu CO2 und Wasser sowie NO und CO zu Stickstoff und CO2 um. Der sogenannte Oxidations-Kat bei Dieselwagen ermöglicht jedoch nur die ersten beiden Reaktionen, so dass Dieselabgase noch mehr Stickoxide enthalten als Benzinerabgase. Eingespritzter Harnstoff („AdBlue“) kann das Problem entschärfen: Im Abgasstrom bildet sich so zunächst Ammoniak, der anschließend in Stickstoff und Wasser überführt wird.

Niedrigere Preise könnten deutschen Autofahrern das Dieselfahren in der Tat versüßen. Doch wirklich helfen, tut nur eins, findet Lorenz: „Das Wichtigste wären jetzt verbindliche und verlässliche Regeln, damit die Konsumenten ihre Planungssicherheit zurückgewinnen.“ Bei aller Unsicherheit – dass der Diesel in absehbarer Zeit komplett vom Markt verschwindet, hält Autohändler Kraemer für unwahrscheinlich. „Der Diesel wird definitiv überleben und darf auch nicht totgeredet werden“, mahnt er. „Der Diesel ist nach wie vor sehr effizient“.