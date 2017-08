 General Motors : Rückruf von rund 800.000 Pickups

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

WashingtonGeneral Motors ruft weltweit fast 800.000 Pickups wegen Problemen mit der Servolenkung in die Werkstätten. Vor allem bei langsamen Wendemanövern könne die Servolenkung der Pkw mit offener Ladefläche zeitweise ausfallen, teilte der größte US-Autobauer in Dokumenten mit, die am Freitag von der US-Verkehrssicherheitsbehörde veröffentlicht wurden.

Der Rückruf gilt für etwa 690.000 Fahrzeuge in den USA, 80.000 in Kanada und rund 25.000 in anderen Ländern. Betroffen sind der Chevrolet Silverado 1500 und der GMC Sierra 1500 aus dem Modelljahr 2014.