 General Motors: US-Autobauer bekommt Nachfrageflaute zu spüren

General Motors: US-Autoriese zieht sich aus weiteren Märkten zurück

Der US-Autobauer General Motors will Geld sparen und zieht sich aus weiteren Auslandsmärkten zurück. In Indien werden künftig nur noch Export-Fahrzeuge produziert, in Südafrika wird die Nutzfahrzeug-Sparte verkauft. mehr…