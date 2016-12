Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

General Motors Zwei betroffene Werke liegen im US-Bundesstaat Michigan, die anderen in Kentucky, Kansas und in Ohio. (Foto: dpa)

WashingtonDer US-Autobauer General Motors (GM) schließt im Januar vorübergehend fünf seiner Werke. Ziel sei eine Reduzierung der Lagerbestände und eine „Anpassung an die Nachfrage“, teilte die Opel-Mutter am Montag mit. Die Fabriken sollen demnach zu Jahresbeginn eine bis drei Wochen stillstehen. 14.000 Beschäftigte sind betroffen.

Zwei Werke befinden sich im US-Bundesstaat Michigan, die anderen in Kentucky, Kansas und in Ohio. In den USA ist die Nachfrage nach Limousinen derzeit schwach – SUVs und Lastwagen verkaufen sich weiterhin gut.