 General Motors zieht vorbei: Tesla verliert Stellung als wertvollster US-Autohersteller

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tesla Der Aktienkurs von Tesla ist noch immer fast 50 Prozent höher als zu Jahresbeginn. (Foto: Reuters)

New YorkTesla hat nach einem mehrtägigen Kursrutsch die Position des wertvollsten Autoherstellers der USA verloren. Die Börsenkapitalisierung von General Motors war am Donnerstag die höchste, nachdem der Elektroauto-Spezialist diesen Platz drei Monate lang innegehabt hatte.

Der Aktienkurs von Tesla ist noch immer fast 50 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Doch die laufende Woche ist für das Papier die schlechteste seit Anfang 2016. Belastet wurde der Kurs von schlechten Nachrichten. Am Donnerstag notierte der Kurs im Mittagshandel an der Nasdaq 4 Prozent im Minus, und hat damit in dieser Woche 13 Prozent verloren.

Musk hatte am Montag per Twitter mitgeteilt, das kalifornische Unternehmen erwarte für Dezember eine Monatsproduktion von 20 000 Fahrzeugen seines neuen Model 3 und damit weniger als zuvor geschätzt. Auch die am Montag für das erste Halbjahr bekannt gegebene Produktion von 47 100 Tesla-Fahrzeugen war am unteren Ende früherer Prognosen von 47 000 bis 50 000 Auslieferungen.

Am Mittwoch deutete sich ein intensiverer Konkurrenzkampf an, als der Autohersteller Volvo ankündigte, ab 2019 nur noch elektrische und Hybrid-Fahrzeuge zu produzieren und neue Modelle in Aussicht stellte.

Am Donnerstag teilte dann das amerikanische Insurance Institute for Highway Safety mit, dass Teslas Model S bei einem Crashtest nur die zweitbeste Einstufung erhalten habe und damit eine schlechtere als die E-Klasse von Mercedes-Benz und manche anderen Modelle. Bei dem Test wurde die Sicherheit der Fahrzeuginsassen bei einem Frontalzusammenstoß untersucht. Tesla teilte mit, bei den Tests durch das Institut in anderen Kategorien die höchste Einstufung erhalten zu haben.