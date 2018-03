Geschäftsbericht Die fünf spannendsten Fakten der VW-Bilanz

Seite 2 von 2: US-Steuerlast fällt um etwa eine Milliarde Euro

Der Jahresüberschuss nach Steuern hat sich damit mehr als verdoppelt und ist stärker gestiegen als der Vorsteuergewinn (plus 90 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro). Ein Konzernsprecher begründete diesen Effekt mit der Steuerreform in den USA.

Wie auch Daimler und BMW profitiert der VW-Konzern von einer Senkung der Unternehmenssteuern in den USA. Bei Volkswagen fällt die Steuerlast dadurch um etwa eine Milliarde Euro, bei Daimler und BMW ist es eine ähnliche Größenordnung.

Beim Umsatz und beim operativen Ertrag hat Volkswagen die besten Werte seiner Unternehmensgeschichte erreicht. 2017 hat Volkswagen 10,7 Millionen Fahrzeuge verkauft, ebenfalls so viel wie nie zuvor. Der VW-Konzern hat damit auch den ersten Rang als weltgrößter Automobilhersteller verteidigen können.

Auch für die Aktionäre lohnen sich die neuen Rekordzahlen aus Wolfsburg. Die Stammaktionäre, darunter als wichtigste Anteilseigner die Familien Porsche und Piëch, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar, sollen eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie erhalten.

An die Vorzugsaktionäre (ohne Stimmrecht) sollen 3,96 Euro je Anteilschein fließen. Für 2016 waren es bei beiden Aktienkategorien jeweils 1,90 Cent weniger. Damit knüpft Volkswagen auch bei den Dividenden an frühere Top-Beträge aus der Zeit vor der Dieselaffäre an. Die höchste Ausschüttung gab es bislang im Rekordjahr 2014: 4,80 Euro für die Stammaktie und 4,86 Euro für die Vorzüge.

VW rechnet 2018 mit einer operativen Rendite zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. An den Finanzmärkten war eine Spanne von 7,5 bis acht Prozent erwartet worden.

2017 stieg der Reingewinn der Wolfsburger auf 11,4 (Vorjahr: 5,1) Milliarden Euro und lag damit über den Analystenprognosen. Ohne die Sonderbelastungen aus dem Dieselskandal würde das operative Ergebnis für 2017 sogar bei 17 Milliarden Euro liegen. Für die Folgen des Abgasskandals hat VW bisher schon mehr als 25 Milliarden Euro an Kosten verbucht.

Im Spätsommer vergangenen Jahres hatte Volkswagen die letzte Rate von 2,6 Milliarden Euro für die Dieselbelastungen zurückgelegt. Wie aus den jetzt Daten für 2017 hervorgeht, sind bis zum Jahresende noch einmal weitere 600 Millionen Euro dazugekommen. Volkswagen hofft, dass 2018 das erste Jahr ohne zusätzliche Dieselrückstellungen wird.