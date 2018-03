Gestiegener CO2-Ausstoß Die Klimabilanz der Autohersteller wird schlechter

Der CO2-Ausstoß der großen Autohersteller steigt erstmals seit Jahren wieder deutlich an. Es drohen hohe Strafen von der EU.

DüsseldorfAuf der Motorshow in Detroit zum Auftakt des Autojahres ließ Daimler-Chef Dieter Zetsche seinen Zweifeln freien Lauf. Mercedes strebe zwar weiterhin an, die CO2-Vorgaben aus Brüssel zu erfüllen. Doch garantieren könne das niemand mehr, sagte Zetsche. Nicht nur die Strafzahlungen könnten den Konzern, der zuletzt ein Rekordergebnis einfuhr, treffen. „Das ist nicht eine rein wirtschaftliche Frage, der Aspekt Reputation könnte auch eine Rolle spielen“, ergänzte der Daimler-Chef.

Mit seinen Sorgen dürfte er nicht alleine sein. Fast alle Hersteller sind vom vorgegebenen Ziel, den Flottenschnitt der Neufahrzeuge auf 95 Gramm zu senken, noch deutlich entfernt. Das belegt eine neue Studie des Center of Automotive Management (CAM) der FHDW Bergisch Gladbach. Die Klimabilanz der Hersteller wird demnach immer bedenklicher. Der gesunkene Anteil des Diesels an den Verkäufen und die Vorliebe der Kunden für SUVs belasten die Klimabilanz.

In Deutschland, dem wichtigsten Automarkt der EU, ist der durchschnittliche Ausstoß im vergangenen Jahr nach einer langen Zeit des Rückgangs sogar um 0,4 Prozent auf 127,9 Gramm CO2 pro Kilometer gestiegen. Bei fast allen wichtigen Autoherstellern haben die Emissionen zugelegt. Die Ausnahmen sind rar.

Fiat

Fiat

Die Italiener können schon heute von einer deftigen EU-Strafe ausgehen. Mit einem Wert von 135,1 Gramm CO2 sind sie der klimaschädlichste Volumenhersteller in Europa. Immerhin ist es Fiat gelungen, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß von neuzugelassenen Fiat-Fahrzeugen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr entgegen dem Trend um zwei Prozent zu senken.

Ford

Seit zwei Jahren steigt der CO2-Ausstoß der Amerikaner wieder. Ford ist einer der Verlierer der Dieselkrise: Der Dieselanteil an den Neuwagenzulassungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um satte 13,2 Prozent zurückgegangen, der bislang vor allem durch Benziner kompensiert wird. Weil gerade die neueren Diesel-Pkw aber verbrauchsärmer und demnach deutlich CO2-effizienter als Ottomotoren sind, wird das zur Belastung für die Klimabilanz. Ford erreichte 2017 damit einen Wert von 130,6 Gramm CO2.

Ford

Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass PSA von General Motors sogar eine Nachzahlung verlangen könnte. Die Klimabilanz der Rüsselsheimer fiel so schlecht aus, dass man in Paris wohl Nachzahlungen befürchtete. Opel konnte den Ausstoß seit 2009 zwar kontinuierlich senken, im letzten Jahr reichte es dann aber nicht mehr. Um 0,5 Prozent stieg der durchschnittliche Wert auf 128,7 Gramm CO2 an. Opel ist hier Opfer der eigenen Strategie. Genauer: Opfer des Erfolgs der SUV-Offensive. Mit Mokka X, Crossland X und Grandland X hat Opel gleich drei Modelle im Angebot, die sich steigender Absatzzahlen erfreuen.

Opel

Auch die Südkoreaner haben mit dem Santa Fe ein beliebtes SUV im Angebot, die CO2-Bilanz des Herstellers ist im vergangenen Jahr allerdings weiter gesunken. Rund 1,2 Prozent beträgt das Minus, sodass Hyundai mit 128,5 Gramm CO2 nun wieder knapp unter Opel liegt. Vor allem bei Hybrid-Modellen haben die Koreaner nachgelegt und mit den Ioniq ein sehr erfolgreiches Modell auf den Markt gebracht.

Hyundai

Kia

Der größten Rückgang gelang allerdings der Hyundai-Schwestermarke Kia. Um 6,7 Prozent hat sich der Ausstoß der in Deutschland neuzugelassenen Fahrzeuge der Südkoreaner auf 125,8 Gramm CO2 verringert. Unter den SUVs bietet Kia neben Sportage und Sorento mit dem Niro seit 2016 das erste Auto seiner Art mit Hybridantrieb an. Und auch der gestiegene Anteil des Kleinstwagens Picanto an den Verkäufen ist positiv für die Klimabilanz der Koreaner.

Kia

In Wolfsburg nahm der Dieselskandal seinen Anfang. Und auch den Wolfsburgern verhagelt der gesunkene Dieselabsatz die Klimabilanz. Im abgelaufenen Jahr ist der Flottenausstoß von Volkswagen laut Studie gestiegen: 125 Gramm Kohlendioxid sind 1,13 Prozent mehr als im Vorjahr. Bleibt es dabei, kann man sich bei VW auf eine Milliardenstrafe einstellen. Denn pro Gramm und Auto will die EU eine Strafe von 95 Euro erheben.

Volkswagen

Renault/Dacia

Der französische Autobauer hat inklusive der rumänischen Tochter Dacia zuletzt in nur sieben Jahren den Ausstoß um über ein Viertel verringern können. Im vergangenen Jahr fand aber auch diese Talfahrt ein Ende. Die Emissionen stiegen im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent auf 117,2 Gramm CO2. Zwar ist Renault im Bereich der Elektrofahrzeuge dank der Modelle Twizy und Zoe der weltweite Marktführer. Durch den winzigen Anteil am gesamten Automarkt spielt der Antrieb der Zukunft aber noch keine relevante Rolle.

Renault

Der Hersteller mit dem Löwen sah sich lange Zeit auf einem guten Weg, die Zielvorgabe der EU zu erreichen. Im Jahr 2016 konnten die Franzosen den bis dato niedrigsten Wert aller Volumenhersteller vorweisen (105,8 Gramm CO2 pro Kilometer). Nun ist der Wert im letzten Jahr aber um 3,5 Prozent auf 109,6 Gramm CO2 hochgeschnellt. Der große Peugeot 3008 gehörte 2017 zu den bestverkauften SUV. Nicht umsonst werben die Franzosen nun heftig, um die Dieselsorgen ihrer Kunden zu zerstreuen. Sollte man über einen Leasingvertrag für einen 308, 2008, 3008 oder 5008 mit Euro-6-Diesel verfügen, kann man diesen im Falle eines Fahrverbots in deutschen Innenstädten ohne zusätzliche Kosten gegen einen – umweltschädlicheren – Benziner eintauschen.

Peugeot

Toyota/Lexus

Die Japaner sind die großen Profiteure des Dieselskandals. Vor allem, weil sie früh auf den Hybridantrieb gesetzt haben. 2016 verzeichnete Toyota inklusive der eigenen Premiummarke Lexus sogar den stärksten Rückgang (-6,42 Prozent) der letzten Jahre. Der Trend hat sich auch 2017 fortgesetzt. Der CO2-Ausstoß ging um weitere 1,85 Prozent auf 105,9 Gramm CO2 zurück und ist damit nun so nahe an dem 95-Gramm-Wert wie bei keiner anderen Marke. Bis 2020 wollte Toyota ursprünglich die Marke von 1,5 Millionen produzierten Autos mit elektrifiziertem Antrieb knacken. Aber bereits im vergangenen Jahr liefen schon 1,52 Millionen dieser Fahrzeuge vom Band.