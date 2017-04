 Gewinn verdoppelt: Daimler dreht im ersten Quartal auf

Daimler Der deutsche Autobauer glänzt mit guten Zahlen. (Foto: AP)

BerlinDer Autobauer Daimler hat im abgelaufenen Quartal seinen Betriebsgewinn überraschend beinahe verdoppelt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe bei 4,01 Milliarden Euro gelegen, teilte das Stuttgarter Unternehmen am Dienstagabend mit. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,15 Milliarden Euro. Für das nun abgelaufene Quartal hatten von Reuters befragte Analysten im Schnitt mit 3,05 Milliarden Euro gerechnet.

Zu dem Gewinnsprung trug dem Konzern zufolge vor allem die wichtigste Tochter Mercedes-Benz Cars bei. Die Rendite lag dort bei 9,8 Prozent und damit nahe am mittelfristigen Ziel von zehn Prozent. Aber auch die Lastwagensparte erholte sich deutlich. Insgesamt betrug der Gewinnzuwachs 86 Prozent. Allerdings war das erste Quartal 2016 auch überraschend schwach ausgefallen.

Auf die Bilanz wirkte sich nun auch ein positiver Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Beteiligung am Landkartendienst Here aus. Zudem schlugen Immobilienverkäufe der japanischen Lastwagentochter Mitsubishi Fuso zubuche.

Daimler hatte bereits in der vergangenen Woche einen Absatzrekord für das erste Quartal verkündet. Der weltweit größte Premiumautobauer erreichte in den drei Monaten mit 560.625 Einheiten (plus 16 Prozent) einen neuen Bestwert. Verkaufsschlager war die neue E-Klasse. So konnte Mercedes-Benz den Absatz der speziell für China produzierte Langversion mehr als verdoppeln.

Am weltgrößten Automarkt erzielten die Schwaben mit 37 Prozent in den ersten drei Monaten den stärksten Zuwachs. Auch in Europa schafften sie ein zweistelliges Plus von elf Prozent. In den USA lag der Zuwachs bei nur 4,5 Prozent. Die vollständigen Quartalsergebnisse sollen am 26. April veröffentlicht werden.