Gewinnwarnung Probleme in der Reifensparte – Continental gibt Gewinnwarnung aus

Der Autozulieferer kappt seine Gewinnprognose im ersten Halbjahr um 150 Millionen Euro. Besonders die Reifensparte ist betroffen.

Der Dax-Konzern hat am Mittwoch eine Gewinnwarnung ausgegeben. (Foto: dpa) Reifen von Continantal

HannoverDer Autozulieferer Continental hat den negativen Währungseffekten und Abschreibungen Tribut gezollt und seine Jahresziele eingedampft. Der Vorstand erwarte 2018 nun eine bereinigte operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) von mehr als zehn Prozent statt rund 10,5 Prozent, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Wechselkurs- und Bestandsbewertungseffekte dürften im ersten Halbjahr mit rund 150 Millionen Euro das operative Ergebnis belasten, bereits im ersten Quartal werde das Ergebnis in der Reifensparte um rund 100 Millionen Euro unter dem Wert aus dem Vorjahr liegen. Die Aktie weitete nach der Nachricht ihre Verluste aus.

Das Reifengeschäft ist zwar kleiner als das Autozuliefergeschäft bei Continental, liefert aber den Großteil des Gewinns. Bisher hatte Conti unabhängig von den am Mittwoch verkündeten Negativeffekten schon bei den Reifen mit zusätzlichen Belastungen aus steigenden Rohmaterialpreisen von 50 Millionen Euro gerechnet.

Eckdaten für das erste Quartal des Jahres will Continental am Tag der Hauptversammlung am 27. April bekanntgeben. Die Umsatzprognose für das Jahr bleibt bestehen.

Continental steht derzeit vor einem Umbruch. Im Januar hatte der Dax-Konzern aus Hannover angekündigt, dass es in diesem Jahr einen Umbau des Unternehmens geben könnte – oder dass Conti Teile auslagert und an die Börse bringt. Bis zur Jahresmitte, so damals die Ankündigung von Finanzvorstand Wolfgang Schäfer, werde voraussichtlich eine Entscheidung getroffen.

