 Gilead schluckt Kite Pharma: US-Pharmakonzern kauft für 11,9 Milliarden Dollar zu

Gilead Der US-Pharmakonzern will 180 Dollar je Kite-Aktie zahlen. (Foto: AP)

New YorkDas US-Pharmaunternehmen Gilead übernimmt die Biotech-Firma Kite Pharma für 11,9 Milliarden Dollar (rund 10 Milliarden Euro) und will sich damit einen Platz im lukrativen Markt der Krebsbehandlung sichern. Je Aktie werde Gilead 180 Dollar zahlen, bestätigte das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung. Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ darüber berichtet.

Der Angebotspreis liegt damit je Aktie um 29 Prozent über dem, was die Papiere am Freitag zum Börsenschluss wert waren. Es ist eine der größten Übernahmen Gileads. Zuletzt hatte der Konzern vor rund sechs Jahren eine ähnlich hohe Summe für den Medikamentenhersteller Pharmasset ausgegeben.

Experten trauen den CART-T-Zelltherapien nach einer Zulassung Milliardenumsätze zu. Entsprechend heiß ist dieses Feld der Krebsimmuntherapie umkämpft. Im Rennen vorne mit dabei sind neben Kite der Schweizer Pharmakonzern Novartis sowie die US-Biotechfirmen Juno und Bluebird Bio. Die US-Gesundheitsbehörde FDA will bis Ende November über die Zulassung des Mittels Axicel von Kite zur Behandlung von Erwachsenen mit fortgeschrittenem Lymphom entscheiden.

Die Zulassung für Europa wird 2018 erwartet. Gilead ist bereits in der Krebsforschung aktiv, aber vor allem als einer der weltgrößten Hersteller von Aids-Medikamenten sowie für sein Hepatitis-C-Mittel Harvoni bekannt - eines der weltweit umsatzstärksten Medikamente.

Der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal erwartet. Die Aufsichtsräte von Gilead und Kite haben dem Deal bereits zugestimmt. Börsianer und Anteilseigner hatten angesichts des dicken Finanzpolsters von Gilead schon länger auf einen Zukauf des Pharmakonzerns gewartet. Dessen Wachstum wurde in den vergangenen Jahren stark von seinen erfolgreichen Hepatitis-Medikamenten getrieben, die zuletzt aber unter anderem wegen gestiegenen Wettbewerbs stark an Umsatz eingebüßt hatten.