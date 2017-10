Keine Bestätigung bei Untersuchungen

Dieser Verdacht ist allerdings bisher in keine Untersuchung weltweit bestätigt worden. Chemiehersteller halten das Mittel daher für sicher, die Gegner wiederum werfen den Behörden Fehler in der Studien vor. Zugleich wird der massive Einsatz für das Artensterben auf den Äckern verantwortlich gemacht.

Den meisten Beteiligten ist klar: Von heute auf morgen kann das Mittel nicht verboten werden. Dafür ist es zu weit verbreitet und wichtig für die Landwirtschaft. Die Bauern müssten auf einen Mix aus anderen, womöglich gefährlicheren Herbiziden umsteigen. Deswegen wird in den Mitgliedsstaaten und bei den EU-Institutionen fieberhaft an einem Kompromiss gearbeitet.

Das Europäische Parlament hat vor der entscheidenden Sitzung einen Vorstoß gewagt: Am Dienstag sprach sich die Mehrheit der Abgeordneten für ein schrittweises Verbot des Mittel aus. Danach soll es noch weitere fünf Jahre bis 2022 eingesetzt werden dürfen, bevor dann das Verbot in Kraft tritt.

Glyphosat - Wie gefährlich ist das Pflanzengift? Was ist Glyphosat? Glyphosat ist ein chemischer Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden) und dient der Unkrautvernichtung. Glyphosat kommt weltweit zum Einsatz und wird unter verschiedenen Namen von verschiedenen Firmen vermarktet. Der US-Konzern Monsanto hat Glyphosat in den 70er Jahren zum Pestizid entwickelt.

Warum wird das Mittel so großflächig eingesetzt? In Europa wird das Mittel beim Anbau von Getreide, Raps, Wein, Oliven und Zitrusfrüchten angewandt, vor allem nach der Ernte. In Deutschland etwa werden 87 Prozent aller Rapsanbauflächen nach der Ernte mit Glyphosat behandelt. Das spart nach Angaben der Hersteller Zeit, Energie und Kosten, weil ein Acker oft nicht mehr umgepflügt werden muss. Ohne das Mittel würden sich die Ernteerträge einiger Pflanzen in Deutschland um fünf bis 40 Prozent verringern, erklärt die Arbeitsgemeinschaft Glyphosat.



Warum gibt es Streit? Der Streit dreht sich um vor allem um mögliche Gesundheitsgefahren des Mittels. Strittig sind nicht nur die Ergebnisse verschiedener Berichte und Studien, sondern die wissenschaftliche Herangehensweise insgesamt, zum Beispiel wann eine Studie glaubwürdig ist.

Welche möglichen Gefahren sind benannt worden? Bedenken äußerte im März die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC): Glyphosat sei „wahrscheinlich krebserzeugend bei Menschen“, erklärte die zur Weltgesundheitsorganisation gehörende IARC.

Zu welcher Erkenntnis kommen die Behörden in Deutschland und der EU? Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU kamen zu dem Schluss, dass Glyphosat keine Gefahr für die Gesundheit von Menschen darstellt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) gab der EU-Kommission deshalb grünes Licht für eine erneute Zulassung von Glyphosat. Über den entsprechenden Vorschlag der Kommission werden die EU-Mitgliedstaaten nun abstimmen.

Wie kann es zu solch unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Darüber gibt es nur Spekulationen. Immer wieder wird behauptet, die Efsa fälle ihre Entscheidungen nicht völlig unabhängig von Industrieinteressen. Im Fall von Glyphosat fehlt dafür aber ein Nachweis.

Schon ab 2018 soll es nach Wunsch der Parlamentarier strengere Auflagen geben. So soll ein Einsatz unmittelbar vor der Ernte europaweit nicht mehr gestattet sein. In Deutschland gibt es dieses Verbot schon länger, weil dadurch Glyphosat-Rückstände in höherer Konzentration in die Nahrungskette gelangen. Das Votum des Parlaments ist nicht bindend, es könnte aber eine praktikable Lösung für die in dieser Frage zerstrittenen EU-Staaten bieten.

Die Industrie hingegen äußert sich über das Prozedere im Fall Glyphosat zunehmend ungehalten. Direkt betroffen sind die großen Pflanzenschutzhersteller BASF und Bayer nicht – beide stellen kein Glyphosat her. „Die Verteufelung, die in Deutschland passiert, ist abenteuerlich“, sagte BASF-Chef Kurt Bock am Dienstag in einer Telefonkonferenz. „Glyphosat ist ein gutes Produkt und sollte in der EU weiterhin zugelassen werden.“ Es sei verantwortungslos und ein Skandal, dass sich die Bundesregierung bei dem Votum in Brüssel enthalten wolle.