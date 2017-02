Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mary Barra Vor drei Jahren übernahm die Managerin den amerikanischen Autokonzern General Motors. Seitdem trimmt sie das Unternehmen radikal auf Gewinn.

DetroitFast 90 Jahre verbinden den US-Mutterkonzern General Motors (GM) mit der deutschen Tochter Opel - doch eine Erfolgsgeschichte ist es schon lange nicht mehr. Seit 1999 verdient GM mit seinem Europageschäft um Opel kein Geld mehr. Da passt es zur Strategie von GM-Chefin Mary Barra, dass die Amerikaner nun erwägen, Opel an die französische PSA Gruppe zu verkaufen. Für Barra zählt vor allem Profit. Tradition, Prestige und Größe sind für sie nachrangig. Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall aber machten seit 2009 mehr als neun Milliarden Dollar Verlust: Ballast in Barras Business-Plan.

Kasse statt Masse - so lautet Barras Motto. Das wird immer klarer seitdem die 55-Jährige den Spitzenjob beim US-Marktführer Anfang 2014 übernahm. Die führenden Autokonzerne wie GM, Toyota oder Volkswagen wetteifern bislang als globale Allrounder um den stärksten Absatz. Sie sind in jedem größeren Markt präsent und liefern sich einen Kampf um teuer bezahlte symbolische Erfolge wie die Marke von zehn Millionen verkauften Neuwagen pro Jahr. Barra will da nicht mehr mitspielen - und ist bereit, mit dem Opel-Verkauf aus der Champions League auszusteigen.

Die mächtigste Frau der Autowelt hat schon früher bewiesen, dass sie radikale Schritte nicht scheut. GM zog sich unter ihrer Führung aus Thailand und Indonesien zurück. Auch dort liefen die Geschäfte schlecht, die Aussichten waren trüb. In Russland stieg Barra nach der Wirtschaftskrise und steigenden politischen Risiken aus, nahm hohe Abschreibungen in Kauf. 2013 hatte GM die Produktion in Australien aufgegeben. Nun könnte das Europageschäft mit der deutschen Tochter Opel folgen.

Die Opel-Produktionsstandorte in Europa Rüsselsheim Am Opel-Hauptstandort arbeiten 15.040 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 4000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten.

Kaiserslautern Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2140 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten.

Eisenach In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1850 Menschen.

Polen Im polnischen Gliwice sind knapp 3270 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 410 Beschäftigte Motoren her.

Spanien In Figueruelas bei Saragossa laufen Corsa, der SUV Mokka und bald auch der Stadt-SUV Crossland X vom Band. Der Standort hat 5080 Arbeitsplätze.

Großbritannien Im Werk Ellesmere Port arbeiten 1830 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert. Der Standort Luton nördlich von London hat 1530 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro.

Österreich Im Werk Aspern nahe Wien arbeiten 1390 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt.

Ungarn Motoren und Komponenten produziert auch die Fabrik in Szentgotthard mit 1210 Arbeitnehmern.

Italien In Turin gibt es noch ein Zentrum zur Entwicklung von Dieselmotoren mit 700 Mitarbeitern.

„Es ist ein großer Markt für einen Ausstieg, sie wären dann kein wirklich global aufgestellter Autobauer mehr“, gibt Experte David Whiston vom Analysehaus Morningstar zu bedenken. Doch diese Konsequenz sei eben, was den „neuen GM-Konzern“ auszeichne. Statt Größe stehe nun Ertragskraft im Vordergrund. Während Gewerkschafter und Politiker in Deutschland aus Sorge um Opel-Jobs auf die Barrikaden gehen, gibt es von Anlegern und Analysten Beifall für Barra. „GM trifft smarte Entscheidungen. Wenn Du Geld mit Autos verlierst, hör auf sie zu bauen“, kommentierte etwa Barclays-Experte Brian Johnson.