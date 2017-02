Verfehlte Modellpolitik wirkt immer noch nach

Der britische Branchenverband SMMT sieht Milliardenbelastungen auf die extrem exportabhängige Autoindustrie zukommen, sollten tatsächlich 10 Prozent Zoll nach den WTO-Vorgaben erhoben werden. Die Auto-Exporte in die EU – 2015 waren das 57,5 Prozent der Produktion – würden sich um 1,8 Milliarden Pfund verteuern, die Importwagen würden für die britischen Konsumenten sogar um 2,7 Milliarden Pfund teurer, so der Verband. Mehr als 800.000 Arbeitsplätze hängen in Großbritannien direkt am Auto.

Bei Vauxhall könnten es bald ein paar weniger sein, vermutet Bratzel einen schleichenden Exit der GM-Tochter von der Insel. „Insbesondere bei der Entscheidung über Nachfolgemodelle zählen die Kosten doppelt. Das Astra-Werk Ellesmere Port stünde in direkter Konkurrenz mit Gliwice in Polen.“ Dudenhöffer ist anderer Ansicht: „Zölle müssen die Kostenvorteile durch die Pfundabwertung nicht aufheben. Großbritannien wird ein sehr wichtiger Markt für GM bleiben. Möglicherweise flexibilisiert Opel die britischen Werke und baut dort mehr Autos und Modelle als bislang.“

Einig sind sich die Autoexperten aber über die ihrer Meinung nach verfehlte Modellpolitik der Rüsselsheimer, die erst langsam die begehrten und margenträchtigen Geländewagen in ihr Programm aufnehmen, mit denen Konkurrenten wie Hyundai oder Ford seit Jahren gute Gewinne machen. „Möglicherweise hat man sich zu sehr auf die Werbung konzentriert und zu wenig auf die Produkte“, sagt Dudenhöffer über Opel. „Die vielen Eigenzulassungen drücken zudem auf den Gewinn.“

„Opel muss endlich liefern und nachhaltig in die schwarzen Zahlen kommen“, mahnt Bratzel. Noch habe das Unternehmen Luft: „Derzeit verdient GM auf dem US-Markt gutes Geld, so dass derzeit keine Gefahr für das Europageschäft besteht. GM braucht Opel für den Zugang zum großen EU-Markt. Anderenfalls würden sie den Anspruch eines globalen Autokonzerns aufgeben.“

Im Gesamtkonzern steigerte GM als weltweit drittgrößter Autobauer hinter Volkswagen und Toyota den Umsatz im Schlussquartal um knapp elf Prozent auf 43,9 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr gab es ein Plus von 9,2 Prozent auf 166,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn 2016 lag mit 9,4 Milliarden Dollar gleichwohl 2,7 Prozent unter dem Vorjahr.

GM kündigte an, sein Programm zur Kosten-Einsparung für den Zeitraum 2015 bis 2018 um eine Milliarde auf 6,5 Milliarden Dollar auszuweiten. Die GM-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent zu.