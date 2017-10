 GM und Alphabet können hoffen: US-Senatsausschuss macht Weg für autonomes Fahren frei

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Autonomes Fahren In Deutschland hatte der Bundesrat im Mai ein Gesetz zum sogenannten autonomen Fahren beschlossen, das als Zukunft des Auto- und Lkw-Verkehrs gilt. (Foto: dpa)

WashingtonEin Ausschuss des US-Senats hat grünes Licht für ein Gesetz gegeben, das selbstfahrenden Autos in den USA den Weg ebnen soll. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch einstimmig für das Vorhaben, das landesweit einheitliche Regeln vorsieht. Die Autobauer General Motors und Ford sowie die Google-Mutter Alphabet, die an Tests für selbstfahrende Autos beteiligt sind, hatten sich für die Pläne starkgemacht. Damit wird es jedem Autohersteller ermöglicht, mittelfristig bis zu 80.000 selbstfahrende Autos jährlich auf die Straße zu bringen, wenn diese sich als sicher erweisen. Mit dem Gesetz soll die Markteinführung der Fahrzeuge beschleunigt werden.

Der Senat als Ganzes muss der Vorlage noch zustimmen, bevor das Gesetz von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden könnte. Das US-Repräsentantenhaus hat bereits einer eigenen Version zugestimmt. Autohersteller und Zulieferer haben sich optimistisch gezeigt, dass der Gesetzgebungsprozess bis zum Jahresende abgeschlossen werden könne.

In Deutschland hatte der Bundesrat im Mai ein Gesetz zum sogenannten autonomen Fahren beschlossen, das als Zukunft des Auto- und Lkw-Verkehrs gilt. Hoch- oder vollautomatisierte Fahrsysteme dürfen damit das Steuern oder Bremsen selbstständig übernehmen. Ein Fahrer muss weiter im Fahrzeug sein und jederzeit die Kontrolle wieder übernehmen können. Dies ist vor allem bei der Haftungsfrage bei Unfällen wichtig.