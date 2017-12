 Großauftrag: AerCap bestellt in Milliardenhöhe bei Airbus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Flugzeugbauer soll ab 2022 50 Maschinen an AerCap ausliefern. (Foto: dpa)

ParisAirbus hat einen milliardenschweren Auftrag unter Dach und Fach gebracht. Die Flugzeugleasingfirma AerCap kauft 50 Kurz- und Mittelstreckenmaschinen vom Typ A320neo und übt damit eine entsprechende Option aus, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Auslieferung der Jets solle 2022 starten. Nach Listenpreis wäre der Auftrag geschätzt etwa 5,4 Milliarden US-Dollar (circa 4,5 Milliarden Euro) wert, allerdings sind hohe Preisnachlässe in der Branche an der Tagesordnung.

AerCap ist nach GECAS der zweitgrößte Flugzeugverleiher und rüstet rund 200 Airlines mit insgesamt knapp 1500 Maschinen aus. Leasing ist bei Fluggesellschaften weit verbreitet: 40 Prozent der Maschinen sind nur angemietet, um Kosten zu senken.