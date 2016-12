Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Airbus baut Flugzeuge für Iran 46 Modelle des Typs A320 sowie 38 A330- und 16 A350 XWB-Flieger baut der europäische Flugzeughersteller für IranAir. (Foto: Reuters)

ParisAirbus hat einen milliardenschweren Großauftrag aus dem Iran unter Dach und Fach gebracht. Insgesamt werden 100 Maschinen an die Fluggesellschaft Iran Air geliefert, teilte der europäische Hersteller am Donnerstag in Paris mit. Der Deal wurde seit längerem vorbereitet und hat nach früheren Angaben aus Teheran einen Wert von rund 10 Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich um 46 Modelle des Typs A320 sowie 38 A330- und 16 A350 XWB-Flieger. Mit der Auslieferung soll ab Januar begonnen werden. „Das ist ein Meilenstein“, erklärte Airbus-Präsident Fabrice Bregier.

Nach dem Ende des Atomstreits und den damit verbundenen Sanktionen drückt der Iran bei der Modernisierung seiner veralteten Flugzeugflotte aufs Tempo.

Jüngst hatte der amerikanische Airbus-Rivale Boeing sich eine Großbestellung über 80 Flugzeuge zu einem Listenpreis von 16,6 Milliarden Dollar gesichert.