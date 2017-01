Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Zeit drängt

Im Südosten Frankreichs habe sein Konzern zuletzt getestet, ob es möglich ist, mithilfe von dezentralen Speicher und Algorithmen, Energie von einem Haushalt zum nächsten so zu verteilen, dass es keine großen Übertragungsnetze braucht. „Das funktioniert, das werden wir jetzt mit vielen Tausend Kunden machen“, sagte Buchel. Für ihn ist Digitalisierung im Alltagsgeschäft mittlerweile „ein Muss“. Andere stehe dagegen erst am Anfang.

„Bei der Digitalisierung zum Kunden hin tun sich sowohl große Konzerne als auch regionale Energieversorger schwer“, sagte Christoph Müser dem Handelsblatt. Der Energieexperte der Unternehmensberatung Baringa Partners empfiehlt den Unternehmen, die vorhandenen Daten über ihre Kunden besser auszuwerten. „So können sie ihnen maßgeschneiderte Angebote unterbreiten und sie dadurch langfristig binden“, erklärt Müser. Dabei drängt die Zeit, denn die Wechselbereitschaft durch Vergleichsportale im Internet nimmt auch bei den einst so trägen Stromkunden drastisch zu.

Für Branchenkenner Müser ist klar: „Nur, wenn die Energieversorgungsunternehmen an den Kundenbedürfnissen orientierte Services anbieten, bleibt ihnen das Schicksal von Handelsunternehmen oder Musikkonzernen erspart“. Die heimische Stromgilde brauche dringend eine durchgängige Automatisierung und intelligente Steuerung der Prozesse – beispielsweise bei der Neukunden-Akquise. Hier müssen die Unternehmen jetzt handeln, bevor branchenfremde Unternehmen wie etwa IT-Konzerne das Ruder übernehmen“, sagte Müser. Für ihn steht jedenfalls fest: Viel Zeit bleibt den Konzernen nicht mehr. Was die Energiemanager auf Festtagsreden predigen, müsse nun auch endlich in der Realität gelebt werden.