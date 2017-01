 Handelsblatt-Energietagung: Digitales Defizit

Handelsblatt-Energietagung „Für mich ist das zentrale Thema die Digitalisierung“, sagte Susanna Zapreva, Vorstandschefin der Stadtwerke Hannover. Hier mit Hildegard Müller, Vorstand für erneuerbare Energien bei RWE (r.) im Bild. (Foto: Dietmar Gust, Euroforum)

BerlinWas ist eigentlich die größte Herausforderung, der sich die Energiewirtschaft in den nächsten Jahren stellen muss? Für Susanna Zapreva ist die Antwort eindeutig. „Für mich ist das zentrale Thema die Digitalisierung“, sagte die Vorstandschefin der Stadtwerke Hannover. Der Grund: „Digitalisierung greift in alle Bereiche hinein und das über alle Wertschöpfungsketten hinweg“, erklärte Zapreva auf der 24. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft in Berlin.

Egal, ob Energiekonzern, Kommunalversorger oder Newcomer: Die Antworten der heimischen Stromwirtschaft in Bezug auf die Digitalisierung ähneln sich bis ins Detail. Jeder will das Thema erkannt haben, investiert in Start-ups, tourt durchs Silicon Valley und besucht allerhand Innovations-Kongresse. In der energiewirtschaftlichen Praxis ist von dem Kulturwandel in den Köpfen allerdings kaum etwas zu erkennen. Im Gegenteil. Es lässt sich sogar sagen: Kaum eine Branche behandelt das Thema Digitalisierung so stiefmütterlich wie die heimische Energiewirtschaft.

Die Unternehmensberater von Oliver Wyman attestieren der heimischen Stromgilde in einer neuen Studie ein „digitales Defizit“ und immensen Nachholbedarf. Die etablierten Energieversorger würden die Chancen, die durch die Digitalisierung entstehen „allenfalls ansatzweise ausschöpfen“, heißt es in der Analyse. Konkret hat Oliver Wyman den Grad der Digitalisierung der heimischen Energieversorger im Bereich Erzeugung, Netze und Vertrieb bewertet. Das Ergebnis: Auf einer Skala von null bis 100 erreichen Eon, RWE & Co. nur 31 Punkte – sie sind also nur sehr schlecht digitalisiert.

Dabei gibt es gerade im Sektor der Stromherstellung vielfältige Chancen, mithilfe digitaler Anwendungen, große Energiemengen zu managen. Detlef Neuhaus will das erkannt haben. Der Chef des Dresdner Solarmodul- und Energiespeicherherstellers Solarwatt ist überzeugt: „Das Geschäftsmodell, ich verkaufe Strom, ist das berühmte tote Pferd, auf dem wir reiten“. Eine Endkundenrechnung mit einer Auflistung von Kilowattstunden sei schlichtweg „nicht sexy“, sagte Neuhaus.

Die größten Energieversorger der Welt Platz 10 Den zehnten Platz belegt ein Energieversorger aus Südkorea: Korea Electric Power kam im April 2016 auf einen Marktwert von 33,1 Milliarden US-Dollar. Quellen: Bloomberg; Factset; Forbes

Platz 9 Den neunten Platz belegt GDF Suez. Das französische Unternehmen hatte im April 2016 einen Marktwert von 39 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es noch 49,5 Milliarden Dollar gewesen.

Platz 8 hiAuf dem achten Platz befindet sich chinesische Energieversorger China Yangtze Power. Im April 2016 war der Konzern 41,8 Milliarden US-Dollar wert.

Platz 7 Dominion Resources auf dem siebten Platz der weltgrößten Energieversorger stammt aus den USA und hat einen Markt von 43,2 Milliarden US-Dollar.

Platz 6 Den sechsten Platz belegt ein Versorger aus Spanien: Iberdrola hat einen Marktwert von 44,1 Milliarden US-Dollar.

Platz 5 Der fünftgrößte Energieversorger stammt aus Spanien. Enel kam im April 2016 auf einen Marktwert von 44,6 Milliarden US-Dollar.

Platz 4 Auf dem vierten Platz befindet sich ein Unternehmen aus den USA: Southern Co. Der Versorger hatte im April 2016 einen Marktwert von 45,3 Milliarden US-Dollar.

Platz 3 Der drittgrößte Energieversorger der Welt kommt aus dem Vereinigten Königreich. National Grid hatte im April 2016 einen Marktwert von 51,4 Milliarden US-Dollar.

Platz 2 Auf dem zweiten Platz befindet sich ein amerikanisches Unternehmen: Nextra Energy. Der Wert des Energieversorgers beträgt 52,8 Milliarden US-Dollar.

Platz 1 Das US-amerikanische Unternehmen Duke Energy ist nach Marktwert wie schon 2015 der weltweit größte Energieversorger. Im April 2016 betrug sein Wert 53,1 Milliarden US-Dollar. 2,3 Milliarden Dollar weniger als im Vorjahr.

Der Manager mit dem grauen, akkurat nach hinten frisiertem Haar glaubt, dass künftig nur mehr jene Energieversorger Geld verdienen werden, die in der Lage sind, Volatilität gekonnt zu steuern. Denn mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien ändert sich die Struktur der Stromerzeugungsanlagen radikal.

Statt großen Kohle-, Gas-, und Atomkraftwerken prägen zunehmend kleine, dezentrale Windräder und Solaranlagen die energiewirtschaftliche Landschaft. Je mehr Anlagen im Markt sind, desto komplexer wird das Gesamtsystem – nicht zuletzt, weil die Sonne nachts nicht scheint und der Wind mal kräftiger, mal schwächer und manchmal gar nicht weht.

Künftig gehe es darum, sagte Neuhaus, den überschüssigen Ökostrom des einen, vorübergehend zu speichern und später selbst zu verbrauchen oder direkt dorthin zu leiten, wo andere die Energie abnehmen können. „Dafür brauchen wir die Digitalisierung“, erklärte der Solarmanager.

Christian Buchel stimmte Neuhaus zu. „Das Thema Digitalisierung ist eine riesige Opportunität, um zu verhindern, dass die Strompreise noch weiter steigen“, erklärte der Digitalchef des französischen Energieversorgers Enedis. Durch clevere, digitale Steuerungsmechanismen werde beispielsweise der Stromnetzausbau teilweise obsolet, sagte Buchel.