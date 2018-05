Handelspolitik China senkt Einfuhrzölle für Autos deutlich

Chinas Regierung plant, Einfuhrzölle für Pkw von 25 auf 15 Prozent senken. Von den deutschen Autobauern wird davon vor allem BMW profitieren.

DüsseldorfChina will Einfuhrzölle für Pkw senken: Für bestimmte Fahrzeugtypen würden die Abgaben auf Importe von 20 oder 25 Prozent auf 15 Prozent herabgesetzt, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Peking mit.

Die Zölle auf bestimmte Autoteile sollten auf sechs Prozent sinken. Die neuen Regeln gelten am dem 1. Juli. Die Zölle bestehen seit mehr als einem Jahrzehnt.

Analysten von Evercore Isi glauben, dass deutsche Autobauer den größten Nutzen aus der Entscheidung ziehen dürften. Die Handelsbeziehung zu Deutschland habe im Zuge des Handelsstreits mit den USA an Bedeutung gewonnen, schreiben die Analysten und fügen an: „Eine Senkung der Einfuhrzölle wäre ein sehr effektiver Schritt zu noch stärkeren Handelsbeziehungen zwischen den Ländern.“

Evercore Isi schätzt, dass die niedrigeren Zölle deutschen Herstellern ein Gewinnplus von drei bis 4,5 Milliarden Euro bescheren könnten.

Interessant ist die Entscheidung vor allem für Unternehmen, die bislang wenig von ihrer Produktion nach China verlegt haben. Das gilt für US-Autobauer wie Tesla und Ford, doch auch europäische und asiatische Hersteller dürften stark profitieren – insbesondere Luxusmarken wie BMW oder Lexus. So ist Lexus die einzige japanische Premium-Marke, die noch überhaupt keine Produktionsstätte in China hat.

Im vergangenen Jahr hatte China rund 1,22 Millionen Autos importiert. Importautos haben im Riesenmarkt China damit einen kleinen Anteil von 4,2 Prozent.

Das meiste Geld für Importautos fließt in die USA. Das liegt vor allem an den beiden Autobauern BMW und Toyota, die einige Modelle für den chinesischen Markt in den USA fertigen. Insgesamt belief sich der Wert der US-Exporte nach China auf 13,5 Milliarden Dollar.

Ausländische Autobauer fordern schon seit langem einen freieren Zugang zum chinesischen Automarkt, vor allem, seit Chinas eigene Hersteller international expandieren.

VW exportierte letztes Jahr 189.000 Fahrzeuge nach China, darunter 50.300 Autos der Marke Audi und 71.500 Porsche. Auch die Mercedes S-Klasse von Daimler für den chinesischen Markt wird bislang noch im schwäbischen Sindelfingen gebaut.

Womöglich steht die Entscheidung im Zusammenhang mit der jüngsten Annäherung im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Am Samstag hatten die beiden Staaten eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. China hat sich demnach bereit erklärt, mehr amerikanische Waren – insbesondere Agrar- und Energieprodukte – zu kaufen und mehr Dienstleistungen zu beziehen, um damit das US-Handelsdefizit mit China zu verringern.

