Handelsstreit Warum die chinesischen Strafzölle Boeing besonders hart treffen

Der Flugzeugbauer Boeing könnte im eskalierenden Handelsstreit der große Verlierer sein. Für den US-Konzern ist China ein Schlüsselmarkt.

Mehr als ein Viertel der weltweiten Auslieferungen des Konzerns geht nach China. (Foto: AFP) Boeing-Produktion in North Charleston

New YorkDie chinesischen Strafzölle auf US-Produkte könnten besonders den Flugzeugbauer Boeing treffen. Diesem droht ein großer Wettbewerbsnachteil gegenüber dem europäischen Konkurrenten Airbus.

Die Regierung in Peking hat am Mittwoch Gegenmaßnahmen zu den Strafzöllen angekündigt, die US-Präsident Donald Trump gegen China verhängt hat. Dazu zählt neben Sojabohnen und Autos eine Strafabgabe von 25 Prozent auf Flugzeuge zwischen 15 und 45 Tonnen, wie aus einer Mitteilung des Handelsministeriums hervorgeht.

Das sind schlechte Nachrichten für Boeing. China ist ein zentraler Markt für den Konzern. Mehr als die Hälfte der kommerziellen Flugzeuge in dem Land wurden von Boeing produziert. Im vergangenen Jahr ging mehr als ein Viertel der weltweiten Auslieferungen nach China.

Unter die Strafzölle würden auch einige Varianten der Boeing 737 fallen, dem Bestseller des Unternehmens. Das Segment der Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, das von der 737 und dem Airbus A320 dominiert wird, wird in den kommenden Jahren nach Schätzungen von Boeing bis zu 75 Prozent des Weltmarkts ausmachen.

Boeing-Aktien fielen am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um knapp sechs Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Papiere 12 Prozent an Wert gewonnen. Airbus-Aktien drehten nach Ankündigung der chinesischen Pläne kurzzeitig ins Plus, gaben dann aber in einem schwachen Marktumfeld wieder nach. Boeing und Airbus wollten die Entscheidung aus Peking zunächst nicht kommentieren.

„Die chinesischen Gegenmaßnahmen wirken immer noch maßvoll, da nicht alle Passagierflugzeuge betroffen sind”, sagt Jin Wei, Luftfahrtexperte beim staatlichen Thinktank China Center for Information Industry Development in Peking. „Es ist nicht im Interesse von Boeing oder den USA, Marktanteile in einem der größten Märkte an Konkurrenten abzugeben.”

China dürfte aktuellen Schätzungen zufolge bereits im Jahr 2022 die USA als größter Luftfahrtmarkt der Welt überholen. Bis 2036 sollen 921 Millionen Passagiere zusätzlich befördert werden, prognostiziert der Luftfahrtverband Iata.

Die Boeing 747 dankt ab Wie alles begann 1 von 14 Am 9. Februar 1969 war es endlich so weit: die Boeing 747 absolvierte ihren Jungfernflug. Von diesem Zeitpunkt an war die 747 das größte Passagierflugzeug der Welt – bis sie diesen Titel 2005 an den Airbus A380 abgeben musste. Wohnzimmer über den Wolken 2 von 14 Viel Holz, gepolsterte Sessel, dicker Teppich: So lautete das Rezept für die First Class vor über 40 Jahren. Auch die Mode der Stewardessen hat sich im Laufe der Jahre gewandelt – geblieben ist der hochklassige Komfort an Bord der 747. Retro 3 von 14 Auch das Äußere der Flugzeuge hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Diese 747, aufgenommen am Flughafen Düsseldorf im Jahr 1973, ist mit der damals typischen schwarzen „Nase“ ausgestattet. Containerschiff über den Wolken 4 von 14 Die Frachtvariante des Flugzeugs, die Boeing 747-400F, ist 70,66 Meter lang, 19 Meter hoch und hat eine Flügelspannweite von 64,44 Metern. Der Frachtraum kann in manchen Exemplaren über eine Bugklappe erreicht werden, was den Transport von extrem großer und sperriger Fracht ermöglicht. Air Force One 5 von 14 Die Basis für das Flugzeug des US-Präsidenten ist eine Boeing 747-200B. Die offizielle Bezeichnung lautet nicht „Air Force One“, sondern VC-25A. Jedes Flugzeug, das den US-Präsidenten an Bord hat, erhält automatisch das Rufzeichen „Air Force One“. Zwei Maschinen stehen seit 1990 im Dienst des US-Präsidenten. Sie haben diverse militärische Ausrüstung an Bord und verfügen über ein Vielfaches der Triebwerkleistung einer normalen Boeing 747. „Doomsday“ 6 von 14 Eine weitere militärische Variante der Boeing 747 ist die E-4. Das „Doomsday Aircraft“ genannte Flugzeug steht in Diensten der US Air Force und fungiert als fliegende Kommandozentrale. In Krisenfällen kann das Flugzeug über mehrere Tage am Stück fliegen, da es in der Luft betankt werden kann. Eine Ausmusterung der Maschinen ist in den nächsten Jahren vorgesehen. Moderner Doppeldecker 7 von 14 Den wohl ungewöhnlichsten Anblick bietet das Shuttle Carrier Aircraft der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Zwei Boeing 747-100 wurden im Jahr 1978 so umgerüstet, dass sie die Space Shuttles der Nasa transportieren können. Nach Einstellung des Shuttle-Programms der Nasa dienen die Flugzeuge als Transporter für Ersatzteile eines Infrarotteleskops.

Boeing hat darauf mit einem Zentrum für die Endmontage in Zhoushan reagiert. Das Werk soll im Laufe des Jahres den Betrieb aufnehmen und kann bis zu zehn Jets vom Typ 737 Max pro Monat fertigstellen. Airbus verfügt bereits über ein eigenes Werk in Tianjin.

Erst im vergangenen Jahr schraubte Boeing seine 20-Jahres-Prognose für China deutlich hoch: In dem Land sorgen Wirtschaftswachstum und eine erstarkende Mittelschicht für einen Reiseboom. China benötige bis 2036 insgesamt 7.240 neue Jets im Wert von 1,1 Billionen Dollar, hatte Boeing erst im September erklärt.