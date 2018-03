Hanf statt Schokolade Cannabis sorgt in kanadischer Stadt für neue Perspektiven

Seite 2 von 3: „Ich wechselte zu Cannabis und es half mir sehr“

Beim Anbau von Cannabis gelten Hygienevorschriften wie in einem pharmazeutischen Betrieb. (Foto: Gerd Braune) Gewächshaus von Canopy Growth in Smith Falls

Die Tweed-Mitarbeiter in ihren einheitlichen blauen T-Shirts oder weißen Kitteln sind dieses tropische Klima gewöhnt. Konzentriert betrachten sie die einzelnen Pflanzen, entfernen, wo nötig, Blätter. Lieder des Musicals „König der Löwen“ erfüllen die Halle. Die Arbeitsatmosphäre wirkt sehr entspannt.

„Ich liebe meinen Job“, sagt Taylor Chattaway. Seit eineinhalb Jahren arbeitet er für Tweed. Mit seinen Teamkolleginnen und -kollegen sorgt er dafür, dass die Cannabispflanzen gut wachsen. Er ist vom medizinischen Nutzen von Cannabis überzeugt. „Ich glaube, dass Cannabis existiert, um Menschen zu helfen“, sagt er.

Angebaut werden die beiden Gattungen Cannabis Sativa und Cannabis Indica sowie einige Kreuzungen. Cannabis ist der wissenschaftliche Namen für Hanf, der zu den ältesten Nutzpflanzen gehört. Aus den Fasern der Stängel können Seile gefertigt werden. Cannabis enthält aber auch zwei bedeutende Wirkstoffe, so genannte Cannabinoide – Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC). Sie sind vor allem in den Blüten der Cannabispflanze enthalten.

Die Blüten sind der für die Produktion von Cannabiserzeugnissen wichtige Teil der Pflanze, nicht die für Cannabis charakteristischen gezackten Blätter. Den Wirkstoffen werden krampf- und angstlösenden und schmerzlindernde Wirkungen nachgesagt und sie sollen helfen, Übelkeit zu unterdrücken, die oft mit Krebstherapien einher gehen.

Der Wirkstoff THC hat aber auch „psychoaktive“, euphorisierende oder benebelnde Wirkungen und führt zu Zuständen, die man als „high“ bezeichnet. Noch sind die meisten Wirkungen nicht in klinischen Tests bewiesen, aber es gibt aufgrund der Erfahrungen von Cannabisnutzern und wissenschaftlichen Untersuchungen deutliche Hinweise auf positive Wirkungen vor allem im Bereich der Schmerz- und Krampflinderung.

Auch Caitlin O´Hara ist vom medizinischen Nutzen von Cannabis überzeugt – aus eigener Erfahrung. „Vor einigen Jahren erlitt ich eine Rückenverletzung. Zur Schmerzlinderung nahm ich Opioide, die sehr schnell zu einer starken Abhängigkeit führen können. Ich wechselte zu Cannabis und es half mir sehr, ohne abhängig zu machen.“ Angesichts der Opioidkrise, die Kanada erschüttert und jährlich zu Hunderten Todesfällen durch Überdosen führt, ist dies ein von Befürwortern der Marihuana-Liberalisierung oft angeführtes Argument.

In der Lobby macht Alan Buker Mittagspause. In einer Ecke des großen Raums steht ein Billardtisch, daneben an der Wand das Schild „Hershey Canada Inc.“ Es ist ein historisches Relikt. Denn in den Gebäuden, in denen heute Tweed Cannabis anbaut, wurde früher ein anderes Konsumgut produziert: Das nordamerikanische Süßwarenunternehmen Hershey stellte hier Schokolade, Schokoriegel und Kekse her.

Mit dem Titel „Kanadas Schokolade-Hauptstadt“ schmückte sich Smith Falls damals. „Wir hatten auf dem Höhepunkt der Produktion rund 600 Mitarbeiter“, sagt Alan Buker. Er war einer von ihnen, rührte Erdnussbutter zusammen und überzog Rosinen mit Schokoladeguss. Schon außerhalb der Produktionshallen am „Hershey Drive“ konnte man Schokolade riechen.

Aber 2007 beschloss das Unternehmen, den Standort Smith Falls zu schließen. Der Verlust des lange Zeit größten Arbeitgebers war ein Schock für die Kleinstadt. Mehrere Jahre hielt sich Buker mit verschiedenen Jobs über Wasser. „Dann nahm uns Tweed unter seine Fittiche“, erzählt der 51-jährige.Seit drei Jahren arbeitet er nun für Tweed. „Ich habe nicht geglaubt, dass ich einen solchen Job bekommen und im gleichen Gebäude arbeiten werde, in dem ich früher beschäftigt war. Es macht Spaß hier zu arbeiten. Die Stimmung ist so positiv.“

Smith Falls hatte Glück. 2012 war Bruce Linton, CEO und Gründer von Canopy und Tweed, auf der Suche nach einer Produktionsstätte. Der 51-jährige, der aus der Telekom-Industrie kommt, glaubte an seine Chance. „Die Stadt hatte hunderte Arbeitsplätze verloren, aber da gab es weiter die großen leerstehenden Hallen mit Anschluss an das Elektrizitätsnetz. Genau das, was wir brauchten.“